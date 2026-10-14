Lusa, Jumat, tepat empat pekan sudah FC Bayern menanti kemenangan. Satu-satunya alasan tim asal München itu belum terjerumus ke dalam krisis bersejarah adalah karena mereka hanya memainkan dua pertandingan resmi selama periode tersebut akibat jeda internasional yang panjang. Imbang 2-2 di kandang FC Augsburg, lalu 3-3 di kandang Viking Stavanger.

Namun, kedua hasil mengecewakan itu cukup mengkhawatirkan. Pertama, keduanya terjadi saat Bayern menghadapi tim yang di atas kertas jauh lebih lemah. Kedua, penyebabnya menunjukkan pola yang serupa.

Singkatnya, FC Bayern saat ini tersandung oleh ulah mereka sendiri, tepatnya oleh kecerobohan dan kekurangan mereka. "Saya kembali berdiri di sini seperti setelah pertandingan melawan Augsburg, dan pada dasarnya kami mengulangi hal yang sama," ujar direktur olahraga Max Eberl dengan pasrah di Stavanger. "Jalannya pertandingan hampir identik." Bukan hanya itu: "Hari ini kami membuat lebih banyak kesalahan lagi dibandingkan saat melawan Augsburg." Berikut penjelasan selengkapnya.

FC Bayern: Kebobolan Cepat dan Kehilangan Bola yang Fatal

Dalam kedua pertandingan itu, Bayern kebobolan sangat cepat. Melawan Augsburg, mereka bahkan kebobolan gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, setelah delapan detik, sedangkan melawan Stavanger setelah 72 detik. Kedua gol itu terjadi akibat kesalahan individu. Di Augsburg, kiper Manuel Neuer kehilangan bola secara fatal. Di Stavanger, Min-Jae Kim melakukan kesalahan yang tidak perlu hingga menghasilkan sepak pojok yang berujung pada gol lawan. Terkait hal itu, pelatih Vincent Kompany menyoroti sikap "terlalu berani" timnya yang selalu ingin mencari solusi lewat permainan bola.

Gol kedua yang mereka terima, baik dari Augsburg maupun Stavanger, berawal dari umpan terobosan lawan yang membelah pertahanan Bayern yang kurang terkoordinasi. Kapten Viking, Zlatko Tripic, seolah sudah meramalkannya dalam konferensi pers sebelum pertandingan: "Jika mereka mengirim banyak pemain ke depan, ruang akan terbuka." Namun, di Stavanger, kesalahan Bayern tidak hanya terjadi dalam permainan.

Berkat dua gol Harry Kane dan gol Luis Diaz yang mengubah skor menjadi 3-2, FC Bayern berhasil bangkit, sebelum Michael Olise kehilangan kendali. Kartu kuning karena pelanggaran taktis. Kartu kuning lagi karena melempar bola ke wajah pemain lawan. Kartu merah akibat dua kartu kuning. "Sangat bodoh," kata Kompany. Gol penyama kedudukan 3-3 pada akhir laga, ketika Bayern bermain dengan sepuluh orang, kemudian berawal dari Joshua Kimmich yang kehilangan bola dalam situasi yang seharusnya bisa dihindari.

IMAGO

FC Bayern: Para Pilar Goyah dan Wasit Jadi Sorotan

Ini membawa kita pada masalah lain FC Bayern: para pemain pilarnya tengah goyah. Beberapa pemain kunci saat ini sedang melewati masa sulit secara pribadi. Setelah kesalahannya melawan Augsburg, kapten Manuel Neuer harus menghadapi perdebatan mengenai kemungkinan pergantian sosok utama di bawah mistar gawang Bayern lebih cepat dari perkiraan. Selain itu, ia kembali bergulat dengan masalah kesehatan. Wakil kapten Kimmich dipertanyakan sejak jeda internasional bersama tim nasional Jerman berjalan begitu buruk baginya. Rekannya di lini tengah, Aleksandar Pavlovic, menilai perdebatan itu "tidak perlu", tetapi nyatanya tetap ada.

Jonathan Tah harus ditarik keluar saat jeda setelah tampil sangat buruk pada babak pertama di Stavanger. Luis Diaz pun tampak tegang meski telah mendapat cuti khusus. Energi positif yang dahulu begitu melekat padanya kini jarang terlihat, sementara tiga golnya yang dianulir karena offside memperburuk keadaan. Namun, golnya di Stavanger, yang sah, mungkin menjadi titik balik. Sementara itu, Olise harus menghadapi kartu merah pertama dan barangkali tindakan paling bodoh sepanjang karier profesionalnya sejauh ini. Yang lebih pahit lagi, ia dipastikan absen karena skorsing dalam laga besar melawan finalis musim lalu, FC Arsenal, pekan depan.

Memang, tak seorang pun dari FC Bayern di Norwegia memprotes kartu merah Olise yang sepenuhnya pantas. Namun, seperti di Augsburg, Bayern juga sibuk menyoroti wasit di Stavanger. Salah satunya selama pertandingan, seperti diakui Kompany: "Mungkin kami terlalu memikirkan hal-hal yang tidak membantu kami dalam situasi ini, seperti wasit." Namun, wasit terutama menjadi sorotan dalam analisis setelah pertandingan.

Di Augsburg, sorotannya tertuju pada gol pertama Diaz yang kemungkinan besar keliru dianulir. Kini di Stavanger, sorotannya tertuju pada sikap wasit asal Bulgaria, Georgi Kabakov, yang memang sudah dipandang kritis karena skorsing yang pernah diterimanya. Secara substansi, kritik Bayern dalam kedua kasus itu memang cukup beralasan. Namun, setelah gagal menang melawan tim sekaliber Augsburg atau Stavanger, FC Bayern semestinya lebih mencermati kekurangan mereka sendiri daripada menyoroti kinerja wasit.

Apa Selanjutnya untuk FC Bayern?

Sejak Kompany mulai menjabat pada musim panas 2024, FC Bayern sudah empat kali melewati setidaknya dua pertandingan resmi berturut-turut tanpa kemenangan. Tiga kali pada musim pertamanya dan sekali lagi pada musim semi ini, ketika Bayern bermain imbang melawan 1. FC Heidenheim dalam pertandingan Bundesliga yang hasil akhirnya tidak lagi menentukan, di antara dua laga semi-final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (4-5 dan 1-1).

Sebaliknya, pada awal musim sebelumnya FC Bayern masih tampil tanpa cela. Jika kini mereka sudah tiga kali terpeleset dalam sembilan pertandingan, kala itu Bayern mengawali musim dengan 16 kemenangan beruntun di semua kompetisi, start terbaik sepanjang sejarah bagi klub dari lima liga top Eropa. Dalam rangkaian itu, mereka meraih kemenangan mengesankan atas juara Piala Dunia Antarklub FC Chelsea dan juara Liga Champions Paris Saint-Germain. Mereka baru kehilangan poin untuk pertama kalinya pada pertengahan November, saat bermain imbang melawan Union Berlin.

Kini, setelah dua pertandingan tanpa kemenangan, FC Bayern langsung menghadapi tiga ujian berat secara beruntun. Di Bundesliga, mereka akan menghadapi RB Leipzig yang tampaknya kembali bangkit, lalu Arsenal di Liga Champions, sebelum kembali berlaga di Bundesliga melawan pemuncak klasemen SC Freiburg. Setidaknya ada risiko bahwa penurunan performa ini akan berubah menjadi krisis sungguhan.

Meski begitu, ada satu hal yang memberi harapan: FC Bayern saat ini tidak kekurangan gol kendati penyelesaian peluang mereka terkadang kurang meyakinkan. Itu terutama berkat Harry Kane, yang terlibat dalam kelima gol Bayern saat melawan Augsburg dan Stavanger.