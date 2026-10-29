Beberapa jam terakhir menyaksikan krisis besar di tengah dunia sepakbola Teluk secara umum, dan Arab Saudi secara khusus, akibat turnamen Liga Champions Teluk untuk klub pada edisinya saat ini.

Federasi Piala Teluk untuk Sepakbola sebelumnya telah memutuskan, Rabu kemarin, untuk menganggap klub Arab Saudi Al Ettifaq mengundurkan diri dari pertandingannya melawan Erbil dari Irak, pada matchday kedua fase grup turnamen Teluk tersebut, dan kalah dalam pertandingan itu dengan skor telak tiga gol tanpa balas.

Al Ettifaq tidak hadir di stadion pertandingan di Irak, setelah Federasi Teluk menolak untuk menunda pertandingan di tengah ketidakmampuan klub Arab Saudi itu untuk bepergian karena kondisi yang ada saat ini, sebagaimana yang telah diumumkan.

Situasi tersebut memancing kemarahan jurnalis Arab Saudi Badr Al Saqri, yang melancarkan serangan membara terhadap Federasi Piala Teluk untuk Sepakbola, menilai bahwa sikapnya dalam krisis tersebut tidak bertanggung jawab atau tidak beralasan, serta menegaskan bahwa hal itu telah melewati tahap kebodohan.

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Al Saqri mengatakan dalam pernyataan kepada program "Nadeena" di saluran "MBC 1": "Sikap yang dikeluarkan oleh Federasi Teluk untuk Sepakbola sama sekali tidak bertanggung jawab. Sebagian federasi sudah mati otak dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya."

Ia menambahkan: "Federasi ini membawa saya mundur tiga puluh tahun ke belakang. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah federasi yang kolot, tetapi ia tidak pulih dan tidak berkembang seiring berjalannya waktu, dan ini merupakan kelanjutan dari kegagalan yang mengakar dan menyebar di nadi dan pembuluh darah Federasi Teluk untuk Sepakbola."

Ia melanjutkan: "Bahkan pada turnamen Piala Teluk Arab yang baru-baru ini diselenggarakan oleh Kerajaan Arab Saudi, ada skandal-skandal yang didiamkan, seperti krisis harga tiket, saluran penyiaran, dan regulasi-regulasi yang aneh."

Jurnalis Arab Saudi itu juga meremehkan turnamen Liga Champions Teluk untuk klub, menilai bahwa turnamen tersebut tidak berarti apa-apa dan tidak menambahkan apa pun, serta menuntut klub-klub Arab Saudi untuk tidak berpartisipasi dalam turnamen itu pada tahun-tahun mendatang.

Ia menjelaskan: "Bagi saya, turnamen Teluk tidak jauh berbeda dengan turnamen persahabatan atau turnamen ramah tamah Tabuk. Turnamen ini tidak diakui oleh Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), jadi tidak ada nilainya."

Pembawa media Arab Saudi Abdulrahman Al Humaidi mengomentari pernyataan tersebut dengan mengatakan: "Timnas Arab Saudi meraih Piala Teluk untuk timnas, jadi apakah kita tidak seharusnya merayakannya, atau tidak seharusnya memenangkannya?"

Al Saqri menjawab: "Selama kita berpartisipasi di dalamnya, kita harus meraihnya," sambil menambahkan: "Saya tidak menentang turnamen ini, tetapi turnamen ini telah kehilangan kilaunya sejak bertahun-tahun lalu."

Al Humaidi kembali mengomentari dengan mengatakan: "Tidak diakuinya turnamen Teluk tidak mengurangi arti pentingnya, baik pada tingkat pertemuan-pertemuan Teluk dan Arab, maupun pada tingkat pengalaman yang diperoleh para pemain."

Ia menutup: "Terlepas dari pengakuan terhadap turnamen Teluk oleh Federasi Sepakbola Internasional, pada tingkat teknis pertandingan-pertandingannya tetap penting."

Perlu diingat bahwa timnas Arab Saudi dinobatkan sebagai juara Piala Teluk Arab pada edisinya yang ke-27 "Khaleeji 27", pada 6 Oktober tahun ini, setelah mengalahkan tim Uni Emirat Arab dengan skor dua gol tanpa balas di pertandingan final.