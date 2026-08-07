Kebocoran data baru menimpa Ajax: klub sampaikan seruan mendesak kepada para suporter

Ajax kembali terseret dalam kebocoran data, demikian dikonfirmasi klub dalam email kepada para suporternya sendiri. Kali ini tidak ada data yang bocor dari klub Amsterdam itu sendiri, melainkan dari CEVA Logistics, perusahaan eksternal yang bekerja sama dengan Ajax.

Sejumlah perusahaan lain juga terdampak oleh insiden di perusahaan logistik tersebut. Untuk sementara, masih belum jelas seberapa besar kebocoran data itu dan menurut NOS, CEVA saat ini belum bisa memastikan bahwa tidak ada data pribadi yang dicuri.

Ajax menegaskan bahwa sejumlah data sensitif tertentu setidaknya tidak terlibat dalam insiden tersebut. Yang dimaksud adalah data pembayaran, nomor rekening bank, data kartu kredit, nama pengguna, dan kata sandi.

Meski demikian, klub meminta basis suporternya untuk ekstra waspada dalam waktu dekat. Para suporter diminta tetap siaga terhadap kemungkinan pesan phishing yang dapat dikirim menyusul kebocoran data tersebut.

Ajax kini telah melaporkan insiden tersebut kepada Otoritas Data Pribadi. Sementara itu, penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui data apa saja yang terdampak dan apa konsekuensinya.

Kebocoran data itu juga berdampak pada suporter yang baru-baru ini memesan sesuatu di fanshop Ajax. Pasalnya, CEVA Logistics menangani pengiriman dan pengembalian dari toko web klub Amsterdam tersebut.

Akibat insiden itu, pesanan dan pengembalian bisa mengalami keterlambatan. Berapa lama tepatnya masalah ini akan berlangsung, saat ini masih belum jelas.

Ini bukan pertama kalinya Ajax menghadapi kebocoran data. Pada Maret, terungkap bahwa klub itu sendiri terdampak oleh celah keamanan yang membuat pencurian, antara lain, tiket musiman dan pencabutan larangan masuk stadion menjadi mungkin.