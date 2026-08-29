Belum genap tiga menit, sang kiper sudah harus memungut bola dari gawangnya sendiri pada laga pembuka Bundesliga melawan Union Berlin. Namun, tak ada yang bisa menyalahkan pemain 24 tahun itu: seusai sebuah sepak pojok, Emmanuel Latte Lath menanduk bola ke gawang dari jarak sangat dekat. Start buruk untuk Atubolu pun menjadi sempurna.

Namun, rasa frustrasi itu tidak bertahan lama. Younes Ebnoutalib membalikkan keadaan tak lama kemudian lewat dua gol dalam 51 detik (10', 11') untuk keuntungan Die Adler. Sang penyerang bahkan menambah satu gol lagi setelah jeda (67'). Di sisi lain, Atubolu menunjukkan performa yang meyakinkan dengan sejumlah penyelamatan apik. Pada gol kedua yang bersarang ke gawangnya sore itu, ia kembali tak berdaya ketika Leopold Querfeld (79') kembali menanduk masuk bola setelah sepak pojok.

Petaka untuk Atubolu dan rekan-rekan setim barunya bahkan datang di masa injury time: Tim Skarke mencetak gol dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 3-3 (93'), dan lagi-lagi kiper tim tamu itu tak berdaya.

Memang, Atubolu baru saja melewati pekan-pekan yang penuh gejolak. Pada Mei, atas desakan agennya saat itu dari Epic Sports, ia telah mengajukan keinginan pindah kepada SC Freiburg dan menolak perpanjangan kontrak. Targetnya adalah pindah ke Premier League pada musim panas ini. Agensi tersebut tampaknya menjanjikan peluang baginya di beberapa klub papan atas. Namun, hal itu tidak terwujud. Freiburg kemudian merespons dengan merekrut Mio Backhaus dari Werder Bremen seharga 12 juta euro.

Adi Hütter soal debut Atubolu: "Mungkin tidak semuanya akan berjalan sempurna"

Pada Jumat, peminjaman Atubolu selama satu tahun ke Frankfurt akhirnya resmi diumumkan. Konsekuensinya, ia tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan debutnya. "Mungkin tidak semuanya akan berjalan sempurna. Di sisi lain, Noah punya sangat banyak pengalaman di Bundesliga, belum lama ini tampil di final Liga Europa dan saya pikir dia akan memainkan laga yang bagus hari ini," kata pelatih Eintracht, Adi Hütter, sebelum pertandingan kepada Sky.

Situasi penjaga gawang di Frankfurt juga belakangan memanas. Kaua Santos, yang berulang kali menjadi sorotan karena blunder, baru-baru ini diturunkan Hütter menjadi pilihan nomor dua. Pada saat yang sama, kiper cadangan Michael Zetterer dikabarkan berada di ambang kepindahan ke Leeds United.

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Bersama Atubolu, Hütter kini melihat solusi yang tepat: "Bursa transfer masih belum ditutup. Kami masih dalam posisi untuk melakukan sesuatu. Situasinya berkembang seperti ini, pintunya terbuka. Kaua sempat membuat kami sedikit ragu, terutama di Brentford (Frankfurt kalah 0-7 dalam laga uji coba di sana, catatan redaksi). Lalu muncul peluang untuk mendapatkan Noah Atubolu. Itu sangat penting bagi kami. Dia adalah pemain yang berada di radar tim nasional."

Meski peminjaman Atubolu pada awalnya hanya berlaku hingga musim panas mendatang, kiper itu bisa saja tetap bertahan di Frankfurt setelah itu. Seperti dilaporkan Sky , telah disepakati klausul kewajiban pembelian. Artinya, Frankfurt harus membayar 13 juta euro kepada SC Freiburg pada musim panas mendatang. Menurut kicker , Eintracht terlebih dahulu membayar biaya pinjaman sebesar satu juta euro, sementara kewajiban pembeliannya bernilai 12,5 juta euro. Melalui bonus yang bergantung pada pencapaian, total nilainya bisa meningkat hingga 16 juta euro.