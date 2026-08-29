Belum genap tiga menit, sang kiper sudah harus memungut bola dari gawangnya sendiri pada laga pembuka Bundesliga melawan Union Berlin. Namun, tak ada yang bisa menyalahkan pemain 24 tahun itu: seusai sebuah sepak pojok, Emmanuel Latte Lath menanduk bola dari jarak sangat dekat ke gawang. Start buruk Atubolu pun menjadi sempurna.

Namun, rasa frustrasi itu tidak berlangsung lama. Younes Ebnoutalib membalikkan keadaan tak lama kemudian lewat dua gol dalam 51 detik (10', 11') untuk keunggulan Die Adler. Penyerang itu bahkan menambah satu gol lagi setelah jeda (67'). Di sisi lain, Atubolu menunjukkan performa yang meyakinkan dan mencatat beberapa penyelamatan bagus. Pada gol kedua di sore itu, ia kembali tak berdaya ketika Leopold Querfeld (79') kembali menanduk masuk bola seusai sepak pojok.

Atubolu sendiri memang baru melewati pekan-pekan yang bergejolak. Pada Mei, atas desakan penasihatnya saat itu dari Epic Sports, ia telah mengajukan keinginan pindah kepada SC Freiburg dan menolak perpanjangan kontrak. Targetnya adalah pindah ke Premier League pada musim panas ini. Agensi tersebut tampaknya menjanjikan peluang di beberapa klub top kepadanya. Namun, hal itu tidak terwujud. Freiburg lalu bereaksi dan merekrut Mio Backhaus dari Werder Bremen seharga 12 juta euro.

Adi Hütter soal debut Atubolu: "Mungkin tidak semuanya akan berjalan sempurna"

Pada Jumat, peminjaman Atubolu selama satu tahun ke Frankfurt akhirnya resmi diumumkan. Karena itu, ia tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan debutnya. "Mungkin tidak semuanya akan berjalan sempurna. Di sisi lain, Noah punya sangat banyak pengalaman di Bundesliga, belum lama ini bermain di final Liga Europa dan saya rasa dia akan menjalani pertandingan yang bagus hari ini," kata pelatih Eintracht Adi Hütter sebelum pertandingan kepada Sky.

Situasi penjaga gawang di Frankfurt juga belakangan memanas. Kaua Santos, yang berulang kali menjadi sorotan karena blunder, baru-baru ini diturunkan Hütter menjadi pilihan nomor dua. Pada saat yang sama, kiper pelapis Michael Zetterer dikabarkan berada di ambang kepindahan ke Leeds United.

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Bersama Atubolu, Hütter kini melihat solusi yang tepat: "Bursa transfer belum ditutup. Kami masih dalam posisi untuk melakukan sesuatu. Situasinya memang seperti itu, pintunya terbuka. Kaua sempat membuat kami sedikit ragu, khususnya di Brentford (Frankfurt kalah 0-7 dalam laga uji coba di sana, red.). Lalu muncul peluang untuk mendapatkan Noah Atubolu. Itu sangat penting bagi kami. Dia adalah pemain yang berada di lingkar tim nasional."

Meski peminjaman Atubolu pada awalnya hanya berlaku sampai musim panas mendatang, sang kiper bisa tetap bertahan di Frankfurt setelah itu. Menurut laporan Sky , telah disepakati adanya kewajiban pembelian. Artinya, musim panas mendatang Frankfurt harus membayar 13 juta euro kepada SC Freiburg. Menurut kicker , Eintracht terlebih dahulu membayar biaya peminjaman sebesar satu juta euro, sementara kewajiban pembeliannya berada di angka 12,5 juta euro. Melalui bonus yang bergantung pada pencapaian, total nilainya bisa meningkat hingga 16 juta euro.