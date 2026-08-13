Konfederasi-konfederasi Afrika memilih bahasa diam di tengah badai yang menerpa masa depan presiden FIFA Gianni Infantino, meski pria itu sepenuhnya bergantung pada mereka untuk mempertahankan jabatannya.

Sementara Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" bergegas mengeluarkan pernyataan mendukung Infantino, menurut "Reuters", dengan menempatkan dirinya dalam konfrontasi langsung dengan tiga benua yang menuntutnya menjelaskan rencananya yang kontroversial untuk memotong hak-hak komersial Piala Dunia, tidak ada yang menjamin bahwa 54 negara Afrika akan berpegang pada sikap resmi ini.

Meski Infantino menikmati popularitas besar di Afrika setelah ia melipatgandakan dana bantuan FIFA kepada asosiasi-asosiasi selama satu dekade kepemimpinannya, suara kolektif Benua Hitam dalam pemilihan 17 Maret mendatang di Maroko tetap sulit diraih, dan sejarah benua ini penuh dengan pecahnya barisan.

Afrika tanpa loyalitas pemilihan

Benua yang mewakili seperempat suara FIFA ini terbiasa mengecewakan para pemimpinnya. Pada 1998, meski CAF beraliansi dengan tokoh Eropa Lennart Johansson, asosiasi-asosiasi Afrika memberikan suara secara telak untuk pesaingnya, Sepp Blatter.

Empat tahun kemudian, ketika presiden CAF sendiri Issa Hayatou mencalonkan diri melawan Blatter, mayoritas negara Afrika memilih pria Swiss itu dan memberinya periode kedua dengan suara telak.

Skenario ini terulang pada 2016. Meski CAF mendukung Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, banyak suara Afrika membantu Infantino menang di putaran kedua. Bahkan dalam berkas penyelenggaraan Mundial 2026, meski organisasi tersebut mendukung Maroko, 11 negara Afrika memberikan suara untuk berkas tiga negara Amerika Utara, di tengah perselisihan Sahara Barat.

Dukungan rapuh dan mudah runtuh

Saat ini, dukungan Afrika kepada Infantino tampak kuat secara lahiriah, namun bisa menguap kapan saja jika pemberontakan Eropa, Asia, dan Amerika Utara semakin menguat, sebagaimana diungkap oleh wawancara yang dilakukan kantor berita Reuters dengan para pemimpin asosiasi Afrika.

Seluruh asosiasi Afrika sebelumnya telah mengirimkan pesan dukungan kepada Infantino selama Kongres FIFA di Vancouver pada April lalu, tetapi itu terjadi sebelum terungkapnya rencananya untuk menjual sebagian saham turnamen Piala Dunia mendatang, yang meledakkan kemarahan UEFA, Konfederasi Asia, dan CONCACAF.

Banyak presiden asosiasi Afrika mengungkapkan keterkejutan mereka atas kuatnya reaksi terhadap Infantino, dan lebih memilih diam sambil menanti munculnya pesaing sesungguhnya sebelum batas akhir pengajuan pencalonan pada 18 November mendatang.

Meski diam, Infantino mendapatkan dukungan resmi yang diumumkan selama sepekan terakhir dari Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, dan Republik Demokratik Kongo.

Mathurin de Chacus, presiden asosiasi Benin dan anggota Komite Eksekutif CAF, berkata: "Saya tidak melihat alasan apa pun untuk tidak mendukungnya", sementara Alexandre Muyenge dari Burundi mengatakan: "Dia adalah presiden yang melakukan segala yang diperlukan untuk mendukung Afrika, khususnya negara-negara yang kurang kaya. Rekam jejaknya penuh dengan pencapaian, jadi masuk akal untuk mendukungnya".

Setiap kandidat yang ingin memenangkan kursi kepresidenan FIFA membutuhkan mayoritas sederhana sebesar 106 suara dari total 211 asosiasi, mengingat Infantino sebelumnya menang secara aklamasi dalam pemilihan 2019 dan 2023.