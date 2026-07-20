Namun, bek tengah tersebut melakukan kesalahan yang membingungkan. "Saya berdiri di samping Paredes saat Pedri menghampiri kami dan berkata: 'Messi gagal dan sekarang kalian semua pulang saja.' Paredes langsung mendengarnya, dan dia pun bereaksi," jelas Martinez setelah peluit akhir berbunyi, menceritakan pandangannya tentang kejadian tersebut.

Yang membingungkan dari pernyataan pemain Manchester United ini—yang harus diganti karena cedera menjelang akhir babak pertama dalam kekalahan 0-1 setelah perpanjangan waktu—adalah bahwa gelandang Spanyol, Pedri, sama sekali tidak terlibat dalam keributan tersebut. Diduga, Martinez salah mengira Pedri sebagai rekan setimnya di FC Barcelona, Gavi.

Namun, mari kita mulai dari awal: Seperti yang ditunjukkan oleh video-video yang beredar di media sosial, keributan yang tidak menyenangkan itu dimulai segera setelah peluit akhir pertandingan final dibunyikan, ketika kapten Spanyol Rodri dan bek sayap Argentina Nahuel Molina saling berselisih. Ketika pemain cadangan Spanyol Eric Garcia mencoba menengahi, terjadilah kerumunan yang dipenuhi agresivitas, di mana Paredes pun ikut terlibat di dalamnya.

Setelah Final Piala Dunia: Leandro Paredes dari Argentina benar-benar kehilangan kendali

Gelandang Argentina itu awalnya langsung menendang Garcia tanpa ragu. Kemudian Gavi ikut campur, yang menurut Martinez diduga memprovokasi para pemain Amerika Selatan tersebut. “Saya mengerti mengapa dia bereaksi seperti itu, karena pada saat itu emosi sedang memuncak. Kami baru saja kalah di final Piala Dunia, dan mendengar komentar seperti itu tidak akan menenangkan siapa pun,” kata Martinez membela rekan setimnya yang menyerang Gavi dengan liar dan menjatuhkannya ke tanah. “Sepak bola memang penuh emosi, tapi saya rasa kata-kata itu tidak perlu diucapkan. Saat pertandingan sudah usai, kita harus menghormati lawan, baik menang maupun kalah,” kata Martinez mengkritik perilaku Gavi.





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Untungnya, situasi setelah ledakan emosi Paredes dapat segera diredakan dan tidak semakin memanas. Namun, pelaku tetap menerima kartu merah dari wasit Slavko Vincic atas dua tindakan kasarnya, bahkan setelah peluit akhir dibunyikan.

Paredes dimasukkan sebagai pemain pengganti pada babak kedua di final Piala Dunia di New York/New Jersey. Tim Argentina hampir sepanjang pertandingan hanya fokus pada pertahanan dan berhasil menyelamatkan diri dengan skor 0-0 hingga babak perpanjangan waktu. Namun, pada babak perpanjangan waktu tersebut, Spanyol akhirnya berhasil menang secara layak, dengan Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 yang mengunci skor akhir 1-0.