Kebingungan yang disengaja... Bayern Munich mencoba menyesatkan Real Madrid terkait Kane

Kebingungan menyelimuti Bayern Munich terkait pertanyaan yang saat ini menjadi perhatian semua orang: Apakah Harry Kane akan siap untuk pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid?

Kapten timnas Inggris berusia 32 tahun itu mengalami nyeri pada pergelangan kakinya pada Senin lalu, antara pukul 17.30 dan 18.00 waktu Jerman, selama sesi latihan tertutup "The Three Lions", dalam cedera yang dikabarkan terjadi tanpa adanya kontak dengan pemain lain.

Sejak saat itu, Kane tidak ikut dalam latihan bersama. Ia juga absen dari skuad saat melawan Freiburg di Bundesliga (3-2), Sabtu kemarin.

Namun, klub sangat merahasiakan detail cedera tersebut, hingga tidak mengungkapkan kaki mana yang dialami pemain tersebut.

Ketika surat kabar Jerman "BILD" menanyakan kepada Max Eberl, direktur olahraga Bayern, apakah pergelangan kaki kanannya yang cedera, ia menjawab sambil tersenyum: "Itu pertanyaan yang licik sekarang... Saya tidak melihat kakinya, keduanya tampak bengkak."

Wartawan tersebut tidak mendapatkan jawaban yang jelas saat mencoba menanyakan kembali apakah Eberl tahu persis lokasi rasa sakitnya.

Dalam situasi saat ini, klub belum mengumumkan diagnosis pasti atau lama absennya. Pelatih Vincent Kompany juga menolak memberikan rincian tambahan saat ditanya, sehingga belum diketahui apakah pergelangan kaki kanan atau kirinya yang cedera.

Meskipun Kane tidak tampil di depan publik pada Jumat lalu, lingkaran terdekatnya menunjukkan optimisme mengenai kesiapannya untuk pertandingan melawan Real Madrid, yang dijadwalkan pada Selasa mendatang di Stadion Santiago Bernabéu. Sementara itu, "BILD" menyebutkan bahwa Bayern mungkin sengaja menciptakan ketidakpastian besar seputar cedera tersebut karena alasan taktis, menjelang pertandingan besar dan dinanti-nantikan tersebut.