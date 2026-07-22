Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, pemain serang tersebut kini telah memberikan lampu hijau untuk transfernya ke Saudi Pro League. Dengan syarat lulus tes medis, Al-Hilal dilaporkan akan segera mengumumkan penyelesaian transfer tersebut.

Menurut Romano, West Ham akan menerima biaya transfer dasar sebesar sekitar 64,5 juta euro. Termasuk pembayaran bonus, klub yang baru saja terdegradasi dari Premier League tersebut berpotensi menerima hingga 76 juta euro untuk Summerville.

Meskipun penampilan gemilangnya di paruh kedua musim lalu tidak lagi mampu mencegah degradasi West Ham, pemain berusia 24 tahun ini berhasil membuktikan dirinya layak masuk dalam skuad Piala Dunia Belanda. Di turnamen di Amerika Utara tersebut, Summerville kemudian berhasil menonjolkan kemampuannya melalui penampilan yang agresif; dalam empat penampilan di Piala Dunia, ia mencetak dua gol dan memberikan dua assist.

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Setelah itu, AS Roma menjadi klub pertama yang menunjukkan minat, bertekad untuk mendatangkan bintang muda Oranje tersebut ke Serie A. Namun, West Ham dilaporkan telah menolak tawaran sebesar 46 juta euro dan bersikeras meminta setidaknya 60 juta euro. Akibatnya, Al-Hilal akhirnya berhasil menyela dan tampaknya kini juga telah mencapai kesepakatan dengan Summerville sendiri. Romano menulis mengenai hal ini sebagai “48 jam yang gila, di mana Roma telah mencoba segala cara hingga akhir”.





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Summerville berasal dari akademi Feyenoord Rotterdam, di mana ia gagal menembus tim utama setelah terlibat perkelahian di ruang ganti. Setelah dipinjamkan ke FC Dordrecht dan ADO Den Haag, Summerville pindah ke Inggris pada usia 18 tahun, di mana ia harus berjuang naik level melalui tim U-23 Leeds United. Pada tahun 2024, West Ham United kemudian mengeluarkan hampir 30 juta euro untuk pemain yang mahir menggiring bola ini, yang kontraknya di London masih berlaku hingga tahun 2029.