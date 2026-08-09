Sparta Rotterdam kalah 0-1 dari sesama klub sekota, Feyenoord, pada laga pembuka Eredivisie mereka, Minggu. Pada fase akhir laga di Het Kasteel, gol penyeimbang Milan Zonneveld dianulir karena pelanggarannya. Penyerang Sparta itu tidak memahaminya dan mengungkapkan kekesalannya di depan kamera ESPN.

Kapten Feyenoord, Luciano Valente, membuka skor pada menit ke-35 dan itu pada akhirnya menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Zonneveld melihat dua golnya dianulir pada fase akhir laga: yang pertama karena offside, dan yang kedua karena dorongannya di punggung Jeremiah St. Juste.

"Kalau Anda tidak bermain sejak awal, Anda harus mengerahkan kemampuan terbaik sebagai pemain pengganti," ujar Zonneveld, yang melihat Nökkvi Thórisson lebih dipilih untuk menjadi penyerang tengah. "Itu yang saya lakukan hari ini, hanya saja sayang gol-gol saya tidak dihitung. Itu satu-satunya hal yang masih bisa lebih baik hari ini."

Offside tetaplah offside, tetapi keputusan wasit Sander van der Eijk untuk langsung meniup peluit pada gol keduanya lebih sulit diterima oleh Zonneveld. "Menurut saya itu terjadi dua arah. Itu terjadi sepanjang pertandingan. Yang ini?" tanyanya saat melihat dorongannya. "Menurut saya ini cukup buruk."

"Ini terjadi sepanjang pertandingan. Pada peluang pertama saya, hal yang sama juga terjadi dan dia bilang dia cuma membelai saya. Menurut saya itu aneh," kata Zonneveld, yang tidak mendapat kesempatan untuk memulai percakapan yang layak dengan Van der Eijk. "Saya mendatanginya dan dia langsung bilang saya akan mendapat kartu kuning kalau saya mengomentarinya."

"Dia sudah membuat pilihannya sejak awal, jadi saya rasa itu tidak akan banyak gunanya," tutur pemain asal Noord-Holland itu, yang melihat permainan oportunistis Sparta bisa saja menyakiti Feyenoord. "Saya rasa itu membantu, tentu saja. Kami menciptakan peluang-peluang yang cukup besar dan berdasarkan fase akhir laga, mungkin kami pantas mendapatkan lebih."

Zonneveld kesal karena memulai laga dari bangku cadangan. "Saya hanya ingin bermain dan semua orang tahu itu, jadi dalam hal itu saya memang merasa sulit. Saya ingin bermain sebanyak mungkin dan memberikan yang terbaik, menunjukkan bahwa saya pantas berada di sana. Setelah itu semuanya akan datang dengan sendirinya dan saya harus menunjukkan bahwa pelatih tidak bisa lagi mengabaikan saya," tutup pencetak gol berusia 22 tahun itu.