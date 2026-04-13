Kebingungan di Madrid... Arbeloa "menyembunyikan" keputusannya menjelang laga di Munich

Real Madrid bertolak ke Munich dengan kesadaran bahwa laga leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern akan terasa seperti "final" dini. Dalam misi ini, tim Asosiasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) berupaya membalikkan hasil leg pertama (1-2) dan merebut tiket ke semifinal, yang akan membawa mereka selangkah lebih dekat ke impian gelar ke-16.

Meskipun pertandingan ini sangat penting, Álvaro Arbeloa menekankan bahwa lolos ke babak berikutnya bukanlah tugas yang mudah. Ia menegaskan, setelah hasil imbang melawan Girona di Stadion Santiago Bernabéu, perlunya menganalisis apa yang terjadi pada leg pertama dan memperbaiki kesalahan sebelum bertanding di Allianz Arena.

Arbeloa mengatakan kepada media: "Kita harus menganalisis dengan baik semua yang terjadi pada pertandingan Selasa lalu, dan memperbaiki hal-hal yang tidak kita lakukan dengan baik. Kita berusaha untuk meningkatkan dan memperkuat apa yang sudah kita lakukan dengan baik untuk melihat bagaimana kita bisa mengalahkan mereka."

Dia menambahkan, "Semua energi yang kita miliki harus kita curahkan ke pertandingan itu. Kita harus pergi ke Jerman untuk menang, dan kita yakin akan hal itu serta akan berjuang sampai akhir di sana."

Pelatih Madrid itu menunjukkan kepercayaan besar pada para pemainnya, menganggap bahwa faktor mental akan menjadi penentu dalam pertandingan leg kedua, sambil menambahkan: "Saya hanya ingin para pemain percaya pada diri mereka sendiri. Saya yakin bahwa 25 pemain yang akan kami bawa ke sana akan yakin bahwa kami bisa menang dan menampilkan performa yang hebat. Mereka akan menghadapi seragam putih dan lambang bulat, dan saya yakin kami akan memberikan perlawanan yang hebat."

Soal susunan pemain, kabar Real Madrid terlihat relatif positif seiring semakin lengkapnya skuad dibandingkan periode sebelumnya di musim ini yang diwarnai banyak absen akibat cedera, namun Arbeloa masih menghadapi beberapa tanda tanya di lini belakang sebelum berangkat ke Jerman.

Berdasarkan data saat ini, Antonio Rüdiger dan Trent Alexander-Arnold tampaknya paling berpeluang untuk menjadi starter, sementara persaingan untuk posisi bek tengah kedua terjadi antara Éder Militão dan Dean Hoesen, serta untuk posisi bek kiri antara Álvaro Carreras dan Ferland Mendy.

Perkiraan menunjukkan bahwa Arbeloa mungkin akan lebih mengandalkan Militão, dan Mendy mengingat karakteristik pertandingan yang diperkirakan di Munich, yang mungkin ditandai dengan tempo tinggi, pertarungan fisik, dan ruang terbuka, kondisi yang menguntungkan bagi pemain yang lebih kuat dalam duel satu lawan satu, meskipun opsi lain mungkin menawarkan kualitas lebih tinggi dalam membangun serangan dan mengoper bola dari belakang.

Tim pelatih diperkirakan akan mengambil keputusan akhir mengenai barisan pertahanan dalam beberapa jam terakhir menjelang pertandingan, di tengah upaya Real Madrid untuk menurunkan formasi terbaik guna menghadapi tekanan Bayern di kandang sendiri di hadapan para pendukungnya.