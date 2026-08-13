Masa depan penyerang Mesir Hamza Abdel Karim di Barcelona masih diselimuti ketidakpastian, di saat pelatih asal Brasil Juliano Belletti telah menetapkan pilihan awalnya di posisi ujung tombak untuk tim cadangan.

Barcelona Atletic tengah menjalani masa persiapan menyambut musim baru sejak lebih dari tiga pekan di bawah kepemimpinan Belletti, yang berupaya memadukan elemen-elemen baru, baik yang baru bergabung maupun yang dipromosikan dari tim junior U-19.

Dalam kerangka ini, Belletti memberikan kesempatan kepada tiga penyerang di posisi nomor 9 selama dua laga uji coba melawan Tona dan Girona B, yaitu Ignasi Cuer (22 tahun), Oscar Gistau (18 tahun), dan Nouho Fofana (18 tahun).

Pada laga pertama, Belletti menurunkan Cuer di babak pertama dan Fofana di babak kedua. Cuer, pendatang baru dari Hospitalet, dianggap sebagai transfer menjanjikan setelah mencetak 20 gol musim lalu di Divisi Empat dan menandatangani kontrak dua tahun, sementara Fofana memperpanjang kontraknya hingga 2030 setelah tampil bersama tim cadangan musim lalu.

Adapun pilihan ketiga adalah Oscar Gistau, penyerang yang dipercaya klub untuk jangka panjang, yang mencetak gol lewat penalti melawan Girona B. Gistau sempat memulai musim lalu bersama Barcelona Atletic sebelum terhambat cedera, hingga akhirnya menutup tahun bersama tim junior dengan memulihkan naluri mencetak golnya, dan diharapkan menjadi salah satu senjata utama tim musim ini.

Posisi Hamza Abdel Karim

Nama keempat sekaligus yang paling menonjol dalam daftar penyerang tim cadangan adalah pemain Mesir Hamza Abdel Karim (18 tahun). Meski awalnya ia bergabung untuk memperkuat barisan Barcelona Atletic, ia justru memulai perjalanannya bersama tim junior, dan setelah bersinar di Piala Dunia U-20, ia dipromosikan untuk turut serta dalam masa persiapan tim utama.

Menurut sumber-sumber Barcelona, yang dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Hamza masih berlatih bersama tim utama di bawah pengawasan pelatih Hansi Flick, yang telah menyaksikannya mencetak gol, dan keputusan finalnya belum ditetapkan, baik bertahan bersama tim utama maupun kembali memimpin lini serang Barcelona Atletic.

Belletti akan terpaksa menata ulang lini serangnya secara total musim ini, setelah kepergian dua pencetak golnya musim lalu, Joaquin Delgado yang kembali dari masa peminjamannya ke Oviedo, dan Victor Barbera yang bergabung ke Valladolid.