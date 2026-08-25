Sebuah laporan media, pada hari Selasa ini, menyebutkan bahwa Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, telah memutuskan susunan pemain timnya untuk menghadapi Real Sociedad di Liga Spanyol, Rabu besok.

Menurut surat kabar "AS", diperkirakan akan ada sejumlah perubahan kecil, di mana Cucurella akan menjalani laga pertamanya di posisi bek kiri, sementara Bernardo Silva akan tetap berada di lini tengah.

Tidak ada keraguan pada posisi penjaga gawang: Courtois. Musim baru baru saja dimulai, dan aturan tak tertulis masih berlaku: selama ia tersedia, ia akan bermain.

Lini pertahanan kemungkinan besar akan tersusun dari Dumfries di posisi bek kanan, Cucurella di posisi bek kiri, sementara duet bek tengah akan tetap sama: Konate dan Huijsen.

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Di lini tengah, dengan absennya Tchouameni yang berlanjut, pilihan mengerucut antara Camavinga dan Bernardo Silva, tetapi pemain asal Portugal itu adalah yang paling mendekati untuk memulai laga. Valverde dipastikan menjadi starter tanpa keraguan, dan semua mata tertuju ke sayap kanan.

Ada kemungkinan untuk memainkan Guler di posisi lebih dalam dan memberi ruang lebih besar di sayap kanan untuk Diomande, tetapi kemungkinan ini kecil.

Pendapat yang berkembang adalah keduanya harus bersaing untuk posisi sayap kanan, di mana Arda saat ini memiliki keunggulan.

Adapun sisa susunan tim mencakup: Bellingham, Vinicius, dan Mbappe. Kehadiran mereka tidak bisa ditawar selama mereka tersedia.

Maka, susunan pemain yang mungkin diturunkan menghadapi Real Sociedad adalah: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bernardo Silva, (Guler atau Diomande), Bellingham, Vinicius, dan Mbappe.

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