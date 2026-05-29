Kebingungan besar atas masuknya pemain yang telah 23 kali membela tim nasional ke dalam skuad timnas Belanda untuk Piala Dunia

Martijn Krabbendam merasa ragu mengenai posisi Jurriën Timber dalam skuad final Timnas Belanda untuk Piala Dunia. Pengamat Oranje ini tidak akan terkejut jika bek serba bisa Arsenal itu akhirnya tidak masuk dalam skuad.

''Saya benar-benar tidak bisa membayangkan Timber ikut serta,'' kata Krabbendam dalam podcastVI Oranje. ''Saya benar-benar tidak bisa membayangkannya. Apalagi jika dia sudah lama tidak bermain.''

Timber, yang tidak aktif sejak pertengahan Maret, dibawa Arsenal ke Budapest untuk final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. ''Kemarin atau hari ini kamu ikut latihan kelompok pertama, setelah sekian lama. Lalu kamu ikut ke final sebagai bentuk sopan santun. Tapi Arteta kan tidak akan memasukkannya? Kecuali jika PSG sudah unggul 4-0 atau semacamnya.''

“Saya tidak bisa membayangkan itu. Dan kemudian kamu datang ke kamp seperti ini tanpa menit bermain,” keluh Krabbendam yang skeptis. “Mungkin kamu akan bermain melawan Aljazair, tapi juga tidak terlalu lama. Uzbekistan adalah kemungkinan berikutnya. Dan kemudian Jepang sudah ada di jadwal.”

''Jadi, untuk kapan kamu mempersiapkan Timber agar fit?'' tanya penggemar Oranje dari VI itu dengan suara keras. ''Itulah yang sedang saya pikirkan. Apa yang lebih praktis, dan apa yang lebih cerdas?''

Timber absen dalam laga persahabatan internasional pada bulan Maret melawan Norwegia dan Ekuador. Laga internasional terakhir pemain Arsenal ini terjadi pada November tahun lalu, saat Lithuania dikalahkan 4-0.