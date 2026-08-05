Kebijakan Real Madrid Persulit Posisi Vinicius, Arsenal Yakin Rampungkan Transfer

Indikasi yang mengaitkan pemain asal Brasil, Vinicius Junior, dengan kepindahan ke Arsenal semakin bertambah, setelah sejumlah laporan media Spanyol mengungkap bahwa atmosfer di ruang ganti klub London tersebut mencerminkan keyakinan yang kian menguat akan rampungnya transfer ini pada bursa transfer saat ini.

Menurut surat kabar Spanyol AS , para pemain Arsenal kini menganggap bergabungnya Vinicius sebagai kemungkinan yang besar, di tengah kepercayaan diri yang ditunjukkan manajemen klub atas kemampuannya untuk meyakinkan sang pemain dan merampungkan salah satu transfer terbesar dalam sepak bola Inggris.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memimpin upaya untuk menuntaskan transfer tersebut, setelah memberi tahu bintang asal Brasil itu tentang peran yang menantinya di dalam tim, dalam upaya meyakinkannya bahwa kepindahan ke Liga Inggris merupakan langkah yang ideal jika ia memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya bersama Real Madrid.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa manajemen Arsenal memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merampungkan transfer ini, di samping keinginan yang kuat untuk mencapai kesepakatan, di saat negosiasi perpanjangan kontrak Vinicius dengan Real Madrid masih jalan di tempat.

Kontrak sang pemain dengan klub kerajaan itu akan berakhir dalam waktu kurang dari 11 bulan, sementara perbedaan pendapat soal finansial masih menghalangi tercapainya kesepakatan baru. Sejumlah laporan menegaskan bahwa Real Madrid tidak berniat memenuhi seluruh tuntutan finansial yang diajukan oleh sang pemain dan para perwakilannya.

Manajemen Real Madrid menyadari bahwa ketertarikan Arsenal serius dan bukan sekadar upaya untuk menekan, namun mereka menunggu sikap final Vinicius terkait perpanjangan kontrak sebelum mengambil keputusan untuk membuka pintu negosiasi dengan klub Inggris tersebut.

Menurut laporan itu, para petinggi klub kerajaan akan memberi tahu sang pemain dalam pertemuan yang dinanti bahwa waktu sudah tidak lagi memungkinkan untuk memperpanjang negosiasi, dan bahwa satu-satunya pilihan untuk kelanjutannya adalah menandatangani kontrak baru sesuai syarat yang ditetapkan klub, berdasarkan kebijakan yang teguh di dalam Real Madrid yang berpegang pada prinsip: "Tidak ada seorang pun yang lebih besar dari klub".

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Di sisi lain, Arsenal berada dalam kondisi finansial yang memungkinkannya bersaing dalam transfer-transfer terbesar, setelah melewati dampak dari tahun-tahun yang menyusul kepindahan ke Stadion Emirates, dan menjadi salah satu klub dengan pengeluaran terbesar di bursa transfer.

Klub London tersebut telah menghabiskan 293 juta euro pada bursa transfer musim panas lalu, setelah menginvestasikan 240 juta euro pada musim panas 2024, sementara nilai perekrutan mereka sejauh ini di musim panas ini mencapai sekitar 80 juta euro, menyusul bergabungnya Piero Hincapie, Christos Tzolis, dan kiper Illan Meslier. Pada saat yang sama anggaran klub menunjukkan pendapatan tahunan sekitar 880 juta euro, dibandingkan dengan 1,221 miliar euro untuk Real Madrid.

Meski ketidakpastian terkait keputusan final masih berlanjut, perkembangan terkini menegaskan bahwa masa depan Vinicius mendekati titik penentuan, di tengah ketertarikan Inggris yang kian meningkat dan penantian di dalam Real Madrid akan sikap sang pemain soal memperpanjang kontraknya atau menjalani petualangan baru di luar Spanyol.