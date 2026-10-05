Belum genap beberapa pekan sejak transfer besar-besaran yang membawanya ke Stadion Etihad, bintang asal Senegal Iliman Ndiaye sudah memberi isyarat soal kemungkinan kembali ke klub lamanya, dalam perkembangan mengejutkan yang muncul hanya beberapa hari setelah Manchester City dinyatakan bersalah dalam kasus Financial Fair Play.

Manchester City pada awal September lalu mengumumkan kontrak penyerang internasional tersebut dari Everton dengan durasi lima tahun, dalam transaksi senilai 60 juta pound sterling ditambah 5 juta sebagai tambahan, setelah berhasil merebutnya dari Tottenham Hotspur.

Pesan cinta untuk Marseille

Namun Ndiaye, yang meninggalkan Olympique Marseille tiga tahun lalu, membuka pintu bagi kepulangan mengejutkan ke selatan Prancis.

Pernyataan Ndiaye kepada surat kabar Prancis "La Provence" semakin menambah spekulasi, saat ia berkata: "Nyanyian para pendukung Marseille yang meminta saya kembali? Saya senang mendengarnya."

Ia menambah misteri: "Saya tidak berpikir cerita ini sudah berakhir, tapi kita lihat saja. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak tahu ke mana segalanya akan membawa saya, tapi kita lihat saja nanti."

Dengan demikian, sang pemain menegaskan bahwa ia masih memiliki misi yang belum diselesaikan di Stadion Vélodrome, tempat ia menghabiskan musim 2023/24 setelah datang dari Sheffield United, sebelum pindah ke Everton hanya satu tahun kemudian.

Selama pengalamannya bersama Marseille, ia mencetak 4 gol dan menyumbang 5 assist dalam 46 pertandingan, serta berperan mengantar tim mencapai semifinal Liga Europa, meski musim domestik yang mengecewakan diakhiri tim di peringkat kedelapan dan gagal lolos ke kompetisi Eropa.

Momen yang mencurigakan

Waktu dari pernyataan Ndiaye memunculkan banyak tanda tanya, karena hal itu datang hanya beberapa hari setelah Liga Primer Inggris pada Selasa mengumumkan vonis bersalah atas Manchester City untuk seluruh tuduhan yang ditujukan kepadanya dalam kasus pelanggaran Financial Fair Play, sebuah putusan yang telah diajukan banding oleh klub.

Sejak kedatangannya ke City, Ndiaye telah tampil dalam 4 pertandingan di seluruh ajang, termasuk dua laga sebagai pemain inti di Liga Primer melawan Coventry City dan Sunderland, tanpa mencetak atau menyumbang satu gol pun hingga saat ini.

Manchester City bersiap kembali ke persaingan dengan ujian berat di kandang lawan menghadapi Liverpool pada Minggu, 11 Oktober, setelah berakhirnya jeda internasional, dalam pertandingan pertama tim setelah keluarnya putusan resmi vonis bersalah, sebelum menjamu Paris Saint-Germain tiga hari kemudian di Liga Champions Eropa.







