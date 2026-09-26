Dengan demikian, kekhawatiran terburuk tidak terjadi dan Mbappe tampaknya akan terhindar dari masa absen paksa yang terlalu lama. Menurut Real, penyerang tim nasional Prancis itu "hanya" mengalami peregangan berlebih pada kapsul posterior sendi lutut kiri saat Les Bleus menang 1-0 dalam laga Nations League di Turki pada Jumat. Berapa lama Mbappe akan absen tidak diumumkan.

Bintang Real itu mengalami cedera saat mencetak gol penentu untuk Prancis pada menit ke-54. Bahkan saat merayakan gol, Mbappe sudah terlihat pincang dan langsung mendapat perawatan singkat setelahnya. Meski kemudian sempat kembali ke lapangan, ia pada akhirnya harus ditarik keluar pada menit ke-59.

Wajah Mbappe yang penuh kekhawatiran dan meringis kesakitan memunculkan ketakutan akan kemungkinan cedera lutut yang serius. Pelatih baru tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, juga menunjukkan kekhawatiran setelah peluit akhir pada Jumat larut malam: "Sayangnya ini tidak terlihat bagus," katanya soal cedera Mbappe.

Apakah Kylian Mbappe masih akan bermain lagi untuk Prancis dalam beberapa hari ke depan?

Sang bomber seusai laga di Turki langsung kembali ke Madrid, tempat ia menjalani pemeriksaan lebih lanjut bersama Real pada Sabtu. Untuk laga-laga Nations League Prancis berikutnya di Belgia (28 September), melawan Italia (2 Oktober), dan kembali melawan Belgia (5 Oktober), Mbappe tidak lagi tersedia.

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Di Real, kini tentu ada harapan agar sang penyerang segera pulih. Ia memulai musim baru 2026/27 dengan sangat kuat lewat delapan gol dalam delapan laga kompetitif pertama. Paling lambat pada El Clasico melawan rival abadi FC Barcelona pada akhir Oktober, Los Blancos tentu sangat ingin kembali memiliki Mbappe yang fit seratus persen di lapangan.