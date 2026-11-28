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Real Madrid kini tak lagi butuh waktu lama untuk menemukan jalan ke gawang lawan, dan gol-gol mereka tak lagi bergantung pada kecemerlangan satu bintang, sehebat apa pun dia. Tim yang beberapa pekan lalu seolah masih mencari identitas itu kini menjelma menjadi mesin serang yang tak kenal henti di bawah asuhan Jose Mourinho, memadukan ketajaman, fleksibilitas taktik, dan beragam solusi. Lima gol dalam 45 menit melawan Eindhoven lebih dari sekadar kebangkitan sesaat. Itu adalah pesan jelas bahwa lini serang Real Madrid kembali bersinar dan proyek sang pelatih asal Portugal tengah melaju menuju catatan-catatan luar biasa.

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Setelah mencetak 51 gol dalam 18 pertandingan resmi, Real Madrid kini menghadapi tantangan besar, bukan hanya untuk terus meraih kemenangan, tetapi juga untuk mengejar rekor bersejarah dari masa-masa terbaik lini serang mereka. Di tengah kecemerlangan Kylian Mbappe, performa gemilang Jude Bellingham, dan kembalinya Vinicius ke sorotan, Mourinho tampaknya telah menemukan formula yang memberi timnya kebebasan menyerang tanpa mengorbankan kedisiplinan.

Babak kedua melawan Eindhoven menjadi pertunjukan serangan yang luar biasa. Real Madrid mencetak lima gol dalam 45 menit melalui Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe yang menjebol gawang dua kali, serta Vinicius Junior.

Dengan lima gol tersebut, Real Madrid memastikan kemenangan kesepuluh secara beruntun dan mengoleksi 15 poin di Liga Champions. Mereka meraih nilai sempurna, memuncaki fase liga, sekaligus menembus angka 50 gol di semua kompetisi.

Real Madrid kini telah mengemas 51 gol dalam 18 pertandingan, sebuah produktivitas yang belum pernah mereka capai secepat ini sejak musim 2016-2017, ketika angka yang sama diraih hanya setelah 16 pertandingan. Sebagai perbandingan, tim membutuhkan 25 pertandingan pada musim lalu dan 24 pertandingan pada musim sebelumnya untuk mencapai torehan tersebut.

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Angka-angka ini menunjukkan besarnya perubahan yang terjadi di bawah asuhan Mourinho, yang tampaknya yakin bahwa cara terbaik melindungi gawang sendiri adalah memiliki kekuatan serang yang mampu mendominasi dan merepotkan lawan, seperti dilaporkan harian Spanyol "AS".

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Mbappe di Depan, tetapi Semua Ikut Berkontribusi

Ledakan gol Real Madrid tak bisa dibicarakan tanpa menyinggung Kylian Mbappe, yang terus menorehkan catatan luar biasa sejak awal musim.

Bintang asal Prancis itu telah mencetak 19 gol dalam 18 pertandingan, dengan rata-rata lebih dari satu gol per laga. Ia menjebol gawang lawan setiap 89,6 menit dan menyumbang 37,2% dari total gol tim.

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Saat menghadapi Eindhoven, Mbappe merayakan gol keduanya, yang menjadi gol ke-50 Real Madrid musim ini, sebelum Vinicius menambah gol ke-51. Meski meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan, pemain Prancis itu memilih menyerahkannya kepada rekan setimnya asal Brasil tersebut, sebuah momen yang mencerminkan semangat kebersamaan yang coba ditanamkan Mourinho.

Menariknya, persentase kontribusi gol Mbappe tidak jauh berbeda dibandingkan musim lalu, ketika ia mencetak 42 dari 119 gol tim, atau 35,3%. Namun, perbedaan sesungguhnya terletak pada banyaknya pemain yang mampu mencetak gol.

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Sebanyak 11 pemain telah mencatatkan nama di papan skor musim ini, sementara lima pemain telah melewati batas empat gol. Bellingham memimpin daftar dengan tujuh gol, sedangkan Valverde, Espi, Diomande, dan Arda Guler masing-masing mencetak empat gol.

Daftar tersebut juga mencakup nama-nama lain seperti Antonio Rudiger dan Vinicius, serta Carreras, Bernardo, dan Endrick, yang masing-masing mencetak satu gol.

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Pentingnya keberagaman ini terletak pada kenyataan bahwa Real Madrid tak lagi harus menunggu Mbappe atau Vinicius untuk menentukan hasil pertandingan, terutama dengan absennya Rodrygo akibat cedera dan belum konsistennya pemain Brasil lainnya itu mencapai performa terbaiknya.

Kebebasan Menyerang, tetapi dengan Syarat Mourinho

Di balik angka-angka ini ada filosofi jelas yang dipegang Mourinho, yang bertumpu pada dua prinsip utama: "kebebasan dan tanggung jawab".

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Pelatih asal Portugal itu tidak ingin menjadikan para pemainnya terkekang di posisi yang kaku, tetapi di saat yang sama ia menolak kebebasan menyerang berubah menjadi kekacauan taktik yang merusak keseimbangan tim.

Mourinho merangkum gagasannya dengan menegaskan perlunya memberi pemain kebebasan sebesar mungkin, disertai tanggung jawab besar di lapangan.

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Filosofi ini terlihat jelas dalam peran yang ia berikan kepada para pemainnya. Ia ingin Arda Guler, yang memulai dari sisi kanan, terus bergerak ke tengah, sementara Mbappe, meski berposisi sebagai penyerang murni, diizinkan bergerak dari sisi sayap.

Ia juga memberi Vinicius dan Diomande kebebasan untuk bertukar posisi, serta memanfaatkan kemampuan Bellingham memainkan berbagai peran di lini tengah, baik sebagai gelandang serang maupun gelandang poros. Adapun Valverde dapat bergerak dari posisi bek kanan ke tengah dan ikut menciptakan ancaman di dekat kotak penalti.

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Namun, kebebasan ini tidak berarti ada pemain yang dibebaskan dari tugas bertahan. Sebelum laga melawan Eindhoven, Mourinho menekankan pentingnya kontribusi Vinicius dalam organisasi pertahanan, seraya menilai bahwa nilai seorang pemain tidak hanya ditentukan oleh gol atau penghargaan individu.

Pelatih asal Portugal itu memberi perhatian yang sama besarnya pada soliditas pertahanan dan penyediaan beragam opsi serangan, dengan mengandalkan unsur kejutan dalam pergerakan dan pertukaran posisi.

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870 Juta Euro: Kekuatan Serang yang Menakutkan

Real Madrid juga memiliki gudang senjata lini depan yang nilai pasarnya mencerminkan besarnya potensi yang tersedia bagi Mourinho.

Menurut data situs Transfermarkt, nilai pasar Mbappe mencapai 200 juta euro, Bellingham 160 juta, Vinicius 130 juta, dan Diomande 120 juta.

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Berikutnya Arda Guler dengan nilai 100 juta euro, disusul Rodrygo 45 juta, Endrick dan Espi masing-masing 40 juta, serta Brahim Diaz 35 juta.

Dengan demikian, total nilai para pemain depan yang disebutkan mencapai sekitar 870 juta euro, cerminan nyata dari banyaknya pilihan yang dimiliki Real Madrid.

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Mengejar Kejayaan Bersejarah Mourinho

Awal musim yang produktif ini membuka kembali kenangan musim 2011-2012, ketika Mourinho membawa Real Madrid menjuarai LaLiga dengan 100 poin, setelah tim mencetak 121 gol di kompetisi tersebut dan total 174 gol di semua ajang.

Musim 2016-2017 juga tetap menjadi salah satu contoh lini serang paling menonjol dalam sejarah klub, ketika Real Madrid mencetak 173 gol dan mencapai 50 gol hanya dalam 16 pertandingan.

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Proyek saat ini tampak berada di jalur yang sama, setelah tim meraih sepuluh kemenangan beruntun dan tampil dominan di Liga Champions, sembari terus menguntit Barcelona di LaLiga meski tertinggal tiga poin, serta berhasil menang di Camp Nou.

Setelah periode ketika Real Madrid dilanda krisis kepercayaan diri dan ketidakstabilan, gol tampaknya menjadi obat tercepat untuk mengembalikan karakter yang hilang. Dengan beragamnya sumber ancaman, kecemerlangan Mbappe, kembalinya Vinicius, serta kemampuan Mourinho memaksimalkan potensi serangan yang ada, lini depan Real Madrid kini bukan sekadar salah satu kekuatan dalam skuad, melainkan senjata utama dalam proyek barunya, dan mungkin juga lini serang terbaik yang dimiliki klub dalam satu dekade terakhir.