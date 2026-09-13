Kebangkitan telat Levante tetap tak tuntas: Barcelona lanjutkan rentetan kemenangan

FC Barcelona melanjutkan kemenangan atas Feyenoord (5-1) di Liga Champions dengan hasil positif. Tim Catalan mengakhiri rangkaian delapan laga kandang tanpa kekalahan milik Levante dan menang 2-4.

Pelatih Hansi Flick mengubah susunan starting XI-nya dibandingkan duel Eropa tersebut. Eric García, Gerard Martin, Xavi Espart, Fermín Lopez, dan Anthony Gordon mendapat tempat sebagai starter menggantikan Jules Koundé, Andreas Christensen, João Cancelo, Dani Olmo, dan Karim Adeyemi.

Peluang pertama Barcelona langsung berbuah gol. Xavi Espart mencetak gol pertamanya untuk Barça. Bek kiri itu naik membantu serangan, memulai dribel, lalu melepaskan tembakan kaki kanan dari tepi kotak penalti. Tembakannya meluncur di antara empat pemain Levante dan masuk ke gawang mantan pemain AZ, Matthew Ryan.

Tak butuh waktu lama, tim asuhan Flick menggandakan keunggulan. Raphinha lolos dan melaju menuju Ryan, melewati sang kiper lalu mengirim bola dari garis belakang kepada Lamine Yamal yang datang menyambut. Pemain Spanyol itu melepaskan tembakan keras ke atap gawang: 0-2.

Setelah jeda, tim asal Catalonia itu juga dengan sangat cepat mendapatkan penalti setelah pelanggaran ceroboh dari Aïssa Mandi. Yamal maju untuk menuntaskan peluang emas itu dan melakukannya dengan sempurna. Penyerang Spanyol itu kembali membuat Ryan tak berdaya dengan menendang penalti ke sudut kiri atas dan mencatatkan gol liga keenamnya musim ini: 0-3.

Menjelang sejam pertandingan, Levante tampak akan mencetak gol balasan. Victor García mengecoh kiper Juan García dengan sebuah gerakan memutar yang indah dan mengirim bola ke Ivan Romero, yang gagal memasukkannya ke gawang yang nyaris kosong. Christensen yang masuk sebagai pemain pengganti menyapu bola di depan garis gawang dan menjaga selisih tetap tiga gol.

Pada fase akhir pertandingan, Levante memanfaatkan hadiah dari Barça. Dalam membangun serangan, Espart memainkan bola melewati Christensen, tetapi pemain Denmark itu tidak mampu menjangkau operan tersebut. Romero memotong bola, melewati García, dan kali ini menceploskannya ke gawang kosong: 1-3. Sepuluh menit kemudian, ketegangan sepenuhnya kembali karena Brugue menipiskan selisih menjadi satu gol.

Laga ini sempat tampak benar-benar selesai dan tim asuhan Flick terlihat akan membawa pulang tiga poin ke Barcelona tanpa masalah. Namun, secara tiba-tiba pada fase akhir pertandingan, situasinya justru menjadi menegangkan. Adeyemi mengakhiri ketegangan setelah sebuah dribel indah dan menggandakan keunggulan: 2-4. Barça pun meraih kemenangan liga kelima secara beruntun dan unggul tiga poin dari Real Madrid yang berada di posisi kedua.