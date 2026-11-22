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Gelandang Barcelona asal Spanyol, Pedri, berbicara tentang kemenangan yang diraih timnya atas Villarreal setelah bangkit meski sempat tertinggal 0-2.

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Dalam pernyataannya seusai laga, ia menegaskan bahwa kemampuan tim melewati awal yang sulit dan membalikkan jalannya pertandingan menjadi hal terpenting yang dipetik para pemain, di samping dukungan besar dari suporter yang membantu mereka merebut kembali kendali dan mengubah ketertinggalan menjadi kemenangan.

Pedri menjelaskan seusai pertandingan bahwa secara individu ia merasa nyaman, meski belum menyaksikan kembali penampilannya. Ia mengatakan akan menonton ulang laga tersebut untuk menilai performanya dengan lebih baik, tetapi ia merasa sangat nyaman di atas lapangan. Pedri lebih memilih menyoroti reaksi tim dan kemampuannya untuk bangkit ketimbang membicarakan penampilan pribadinya, seraya menilai keberhasilan Barcelona membalikkan skor sebagai hal yang paling penting.

Gelandang asal Spanyol itu memuji peran suporter Barcelona dalam membantu tim mengatasi ketertinggalan dua gol. Menurutnya, bermain di kandang sendiri dan di hadapan para pendukung memberikan keuntungan besar bagi para pemain sekaligus membuat tugas lawan semakin sulit, terutama karena Barcelona mengandalkan penguasaan dan penahanan bola. Hal itu memaksa tim lain mengerahkan tenaga besar dan terus berlari dalam waktu yang lama sepanjang pertandingan.

Pedri menambahkan bahwa para suporter terus mendukung tim dalam berbagai situasi dan dukungan mereka menjadi faktor yang berpengaruh dalam laga tersebut. Ia menegaskan bahwa keadaan akan menjadi jauh lebih rumit tanpa kehadiran suporter dan sorakan yang tak henti, terutama pada periode ketika Barcelona berhasil mencetak dua gol dan kembali ke dalam pertandingan.

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Ia menyebut para pemain selalu merasa sangat berterima kasih atas dukungan tersebut, yang memberi mereka dorongan ekstra untuk terus berjuang hingga akhir.

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Pedri juga menyinggung kemampuan Barcelona mengulangi skenario comeback, seperti yang ditunjukkan tim pada musim pertama pelatih asal Jerman Hansi Flick. Ia menjelaskan bahwa para pemain tidak kehilangan keyakinan untuk mengubah skor meski tertinggal dua gol, setelah menyadari bahwa mereka mampu menciptakan peluang dan mencapai gawang lawan. Terlebih, tim sudah melepaskan banyak percobaan di babak pertama dan yakin akan mendapatkan peluang tambahan setelah turun minum.

Pemain Barcelona itu mengungkapkan bahwa kegagalan tim mengonversi peluang menjadi gol di babak pertama membuatnya tegang, terutama karena ia ingin melihat bola bersarang di gawang. Namun, ia menjelaskan bahwa situasi berubah setelah gol pertama tercipta, karena para pemain memperkirakan Villarreal akan mundur ke area pertahanan mereka. Hal itu akan memberi Barcelona ruang lebih luas dan peluang tambahan untuk terus menekan serta mencari gol penyama kedudukan lalu berbalik unggul, hingga akhirnya comeback yang dinanti tim dan para suporter benar-benar terwujud.

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Di akhir pernyataannya, Pedri menekankan perlunya mengevaluasi penampilan tim, terutama pada menit-menit awal dan babak pertama. Ia menegaskan bahwa Barcelona tidak tampil dengan kualitas pertahanan yang semestinya, meski berhasil menciptakan peluang, mendapatkan penalti, dan memiliki sejumlah percobaan serangan untuk mencetak gol.

Ia menjelaskan bahwa hal tersebut menuntut analisis atas kesalahan-kesalahan yang terjadi bersama staf pelatih yang dipimpin Flick serta upaya untuk memperbaikinya. Menurutnya, hal terpenting yang ia petik dari laga tersebut adalah reaksi positif tim dan kemampuannya memulihkan keseimbangan serta mengubah arah pertandingan.