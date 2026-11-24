Bagikan Ikuti GOAL di Google

Sejumlah sinyal positif mulai terlihat bagi pemain Maroko Brahim Diaz setelah melewati masa sulit bersama Real Madrid, menyusul minimnya menit bermain yang ia dapat sepanjang musim ini.

Iklan

Seperti dilaporkan harian Spanyol "AS", tiga perkembangan yang semakin dekat berpotensi mengubah arah musim Diaz, mulai dari perpanjangan kontraknya hingga 2031 yang kian dekat, absennya Endrick yang bisa memberinya kesempatan bermain lebih besar, hingga keputusan yang dinantikan terkait final Piala Afrika.

Media tersebut menyebut Diaz terbiasa mengubah situasi sulit menjadi peluang untuk bangkit dengan kuat. Mentalitas itu tercermin dalam selebrasi khasnya yang selalu menyertainya, dengan ungkapan "jadikan yang sulit menjadi mudah", sebagai penegasan tekadnya untuk tidak menyerah apa pun keadaannya.

Sang pemain kini pun tidak meninggalkan mentalitas tersebut, terlebih dengan munculnya sejumlah motivasi baru yang memberinya harapan untuk mengubah situasinya.

Titik awalnya ada pada aspek olahraga. Diaz menempati peringkat ke-18 di antara pemain Real Madrid dalam hal menit bermain, dengan baru mencatatkan 248 menit, hanya unggul dari Endrick, Militao, Lunin, Espi, dan Thiago.

Iklan Iklan

Pemain asal Maroko itu tentu berupaya mengubah keadaan ini dengan mengandalkan senjata utamanya, yakni kemampuan untuk mengatasi kesulitan.

Topik Terkait

Absennya pemain asal Brasil, Endrick, selama tiga pekan memberinya peluang tambahan untuk bersaing memperebutkan posisi sayap kanan, yang saat ini ditempati Arda Guler.

Diaz memanfaatkan setiap kesempatan yang ia dapat dan mencatatkan angka impresif di Liga Champions dengan tiga assist, jumlah tertinggi di antara pemain Real Madrid, meski baru bermain selama 100 menit.

Iklan

Assist-assist tersebut ia catatkan saat menghadapi Inter, Leipzig, dan AEK Athens, yang menegaskan kemampuannya memberi kontribusi besar dalam waktu terbatas. Kini, laga berikutnya melawan Eindhoven akan menjadi kesempatan baru untuk membuktikan diri.

Seusai laga tersebut, perpanjangan kontrak Diaz diperkirakan akan segera terwujud. Kesepakatan itu sebelumnya telah diungkap harian "AS" pada 16 Juni lalu.

Iklan

Gagasan tersebut mulai terbentuk pada awal musim panas, sebelum negosiasi memasuki tahap akhir setelah seluruh detail disepakati, sehingga pengumuman resmi tinggal menunggu waktu.

Kesepakatan ini bertujuan memperpanjang kontrak sang pemain, yang akan berakhir pada 30 Juni 2027, sehingga ia bertahan di Real Madrid hingga 2031.

Iklan

Meski menerima sejumlah tawaran yang menggiurkan secara finansial, ditambah ketertarikan yang terus datang dari klub lain, semuanya tidak pernah melampaui tahap ketertarikan, karena jawabannya sudah jelas sebelum negosiasi apa pun dimulai.

Diaz dan Real Madrid sama-sama ingin melanjutkan perjalanan bersama, karena kedua pihak saling memandang satu sama lain sebagai pilihan terbaik untuk masa depan.

Iklan

Setelah pengumuman perpanjangan kontrak Arda Guler, Tchouameni, dan Courtois, kini giliran Valverde, Jude Bellingham, dan Diaz yang tampak di depan mata.

Real Madrid menganggap pemain asal Maroko itu sebagai bagian dari proyek masa depan mereka, hal yang juga berlaku bagi Jose Mourinho, yang menyambut kabar kemungkinan perpanjangan kontraknya dengan senyuman.

Iklan

Mourinho selama ini menunjukkan kepercayaan pada kemampuan dan potensi Diaz, bahkan tidak ragu menyampaikannya secara terbuka dalam berbagai kesempatan, meski kepercayaan itu sejauh ini belum tercermin dalam jumlah menit bermainnya.

Diaz baru tampil sebagai starter dalam dua laga, terakhir pada 8 September melawan Inter. Meski sempat mengalami beberapa masalah fisik, ia kini sudah siap bermain, sehingga absennya dalam beberapa periode setelah penampilan gemilangnya melawan tim Italia tersebut menyisakan tanda tanya.

Iklan

Prestasi bersama Singa Atlas

Sementara itu, di level timnas Maroko, tidak ada keraguan sedikit pun soal posisi Diaz, yang telah menjadi salah satu bintang utama Singa Atlas. Jeda internasional terakhir menjadi saksi kebangkitan kuat sang pemain, setelah ia mencatatkan dua assist saat menghadapi Niger pada jeda terakhir, salah satunya istimewa.

Diaz juga bersinar di Piala Dunia. Dalam urusan assist, ia hanya kalah dari Michael Olise, yang membukukan tujuh assist, sementara pemain Maroko itu mencatatkan empat.

Iklan

Performa gemilangnya berlanjut di Piala Afrika, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak dengan lima gol, mengungguli Mohamed Salah dan Victor Osimhen yang masing-masing mencetak empat gol. Ia juga masuk dalam tim terbaik turnamen.

Penalti yang gagal ia eksekusi di partai final menjadi momen paling menyakitkan dalam perjalanannya di turnamen tersebut. Namun, kekecewaan itu tampaknya akan segera berakhir sepenuhnya, sembari menunggu keputusan kasus tersebut di meja pengadilan olahraga.

Iklan

Pengadilan Arbitrase Olahraga dijadwalkan mengeluarkan putusannya pada Selasa, di tengah keyakinan Federasi Sepak Bola Maroko bahwa mereka bisa memenangi kasus ini. Senegal memang menang di lapangan, tetapi mereka sempat meninggalkan lapangan selama beberapa menit sebagai bentuk protes atas keputusan penalti yang mereka anggap tidak sah.

Bagi Diaz, yang juga menjadi kandidat peraih Ballon d'Or Afrika, dengan pemenang yang akan diumumkan pada 2 Desember mendatang, keputusan yang dinantikan itu dapat memberinya kesempatan untuk memastikan gelar pertamanya bersama Singa Atlas. Sebelumnya, ia telah meraih tiga gelar bersama Manchester City, gelar Serie A bersama Milan, dan tujuh gelar bersama Real Madrid.

Iklan

Setelah badai yang ia hadapi, kesempatan kini terbuka lebar bagi Diaz untuk menutup lembaran sulit dan kembali tersenyum.