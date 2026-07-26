Al Hilal Saudi melanjutkan kebangkitannya di bursa transfer musim panas, setelah mendekati kesepakatan transfer baru, sebagai bagian dari rencana manajemen untuk menyiapkan tim dengan sebaik mungkin sebelum bergulirnya kompetisi musim 2026-2027, di tengah keinginan pelatih Italia Simone Inzaghi untuk membangun tim yang mampu bersaing di semua ajang.

Al Hilal sebelumnya telah memperkuat skuadnya selama mercato yang tengah berlangsung dengan merekrut pemain Belanda Crescincio Summerville, di samping mendatangkan Mohammed Al-Sarnoukh dan Nawaf Al-Habashi, sebelum bergerak untuk menuntaskan berkas baru yang menjadi prioritas teknis bagi staf pelatih, yaitu posisi bek kanan setelah pemain Portugal Joao Cancelo mendekati kepergian dari tim.

Menurut sejumlah laporan, Al Hilal berhasil mencapai kesepakatan untuk merekrut Mohammed Maghribi, bek Al-Taawoun, sehingga mendekati penggantian kepergian Cancelo dengan pemain lokal yang dianggap sebagai salah satu nama paling menonjol di posisinya dalam Liga Roshn, terutama setelah penampilan-penampilan istimewa yang ia tunjukkan selama musim-musim terakhir.

Al Hilal bukan satu-satunya yang menginginkan jasa Maghribi, karena Al-Qadsiah sempat masuk dalam negosiasi serius dengan pemain tersebut selama periode lalu, sebelum "Sang Pemimpin" berhasil membalikkan keadaan dan merebut transfer itu, menegaskan keberlanjutan gerakannya yang kuat di dalam mercato untuk menuntaskan target-targetnya sebelum para pesaingnya.

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Inzaghi menilai bahwa penguatan posisi bek kanan merupakan langkah yang diperlukan untuk menerapkan gagasan taktisnya, yang sangat bergantung pada keaktifan sisi sayap, baik dalam membangun serangan maupun dukungan ofensif, hal inilah yang membuat manajemen bergerak cepat untuk menyelesaikan berkas ini sebelum awal musim.

Dengan menuntaskan transfer Maghribi, Al Hilal telah memenuhi satu lagi permintaan dari Inzaghi, sementara perhatian kini tertuju pada penyelesaian sisa kebutuhan tim, di mana manajemen masih berupaya merekrut winger asing dan penyerang baru, demi menutup berkas transfer secara ideal dan memasuki musim mendatang dengan skuad yang lebih lengkap.