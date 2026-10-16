Atlet taekwondo Belgia berdarah Maroko, Sarah Chaari, 21 tahun, mencatat pencapaian bersejarah setelah dianugerahi penghargaan Merit Olahraga Nasional Belgia untuk tahun 2026, menjadikannya atlet taekwondo pertama yang meraih penghormatan tersebut, sebagai pengakuan atas prestasi-prestasinya yang menonjol di pentas Eropa maupun dunia.

Saluran televisi Belgia "Star Sports" menyebutkan bahwa Chaari memperoleh penghargaan itu setelah menjalani musim yang luar biasa, di mana ia meraih gelar Kejuaraan Eropa di kelas di bawah 73 kilogram, pada ajang yang digelar di kota Muenchen, Jerman, sebelum menambahkan medali emas Kejuaraan Dunia Terbuka yang berlangsung di Taiwan ke dalam catatan prestasinya yang panjang.

Penghargaan tersebut mencerminkan posisi yang telah dicapai atlet muda ini dalam olahraga taekwondo, setelah ia memantapkan diri di antara nama-nama terkemuka dunia, berbekal rekor yang memuat dua gelar Kejuaraan Dunia; yang pertama pada 2022 di kelas di bawah 62 kilogram, dan yang kedua pada 2025 di kelas di bawah 73 kilogram.

Chaari juga meraih medali perunggu pada Olimpiade Paris 2024 di nomor kelas di bawah 67 kilogram, dan sebelumnya memenangi Kejuaraan Eropa pada tahun yang sama di kelas yang sama, selain merebut medali emas Pesta Olahraga Eropa pada 2023 di kelas di bawah 62 kilogram.

Penghargaan Merit Olahraga Nasional memiliki sejarah yang membentang hingga tahun 1928, karena diberikan kepada atlet atau tim Belgia sebagai pengakuan atas prestasi luar biasa mereka, dengan syarat seseorang tidak boleh memenangi penghargaan ini lebih dari satu kali sepanjang kariernya.

Dewan juri yang terdiri dari 14 anggota memilih Chaari sebagai pemenang edisi 2026. Dewan tersebut mencakup para juara masa lalu dan figur-figur terkemuka di lingkungan olahraga Belgia, di antaranya 7 orang yang pernah menerima penghargaan ini.

Kemenangan Chaari menjadi kelanjutan kehadiran atlet perempuan dalam daftar penerima penghargaan ini pada tahun-tahun terakhir, setelah pembalap sepeda Belgia Lotte Kopecky meraihnya pada 2024, kemudian pebasket Emma Meesseman pada 2025, sehingga juara berdarah Maroko ini melanjutkan rangkaian penobatan kaum perempuan, dan menambah babak baru dalam perjalanan olahraganya yang mengesankan.