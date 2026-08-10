Setelah dilarang memimpin pertandingan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, wasit asal Somalia Omar Artan yang berusia 34 tahun akhirnya akan kembali ke pusat perhatian pada Rabu mendatang di Salzburg, Austria, di mana ia ditunjuk untuk memimpin pertandingan Piala Super Eropa antara Paris Saint-Germain (juara Liga Champions Eropa) dan Aston Villa (juara Liga Europa).

Penunjukan ini memiliki makna khusus bagi seseorang yang telah melewati pengalaman yang sangat sulit di Amerika Serikat, di mana ia dilarang memasuki negara tersebut karena kewarganegaraannya.

Artan mengatakan dalam sebuah wawancara dengan situs UEFA: "Banyak orang menyatakan simpati mereka kepada saya, karena ketika Anda bekerja bertahun-tahun untuk mewujudkan sebuah tujuan, lalu pada akhirnya Anda tidak mampu mewujudkannya, hal itu sangatlah sulit."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip oleh situs "Foot Mercato": "Meski begitu, saya sangat menghargai dukungan yang saya terima dari seluruh penjuru dunia. Saya benar-benar bersyukur."

Artan sudah terbiasa mengatasi berbagai kesulitan sejak masa kecilnya, terlebih setelah kematian mendadak ayahnya dan hidup tanpa ibunya, sehingga ia membangun dirinya dengan kerja keras hingga mencapai level tertinggi.

Ia melanjutkan: "Saya beruntung, tetapi saya bekerja keras untuk sampai ke sini dan saya sangat bangga akan hal itu. Seperti yang Anda bayangkan, saya tumbuh dalam kondisi yang sulit, tetapi itu tidak menghalangi saya untuk mengejar impian saya."

Penunjukan Omar Artan sebagai wasit untuk pertandingan Eropa ini merupakan bagian dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada akhir April antara Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) dan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yang bertujuan memperkuat kerja sama antara kedua organisasi di berbagai bidang, termasuk perwasitan.

Wasit asal Somalia itu benar-benar menyadari pentingnya penunjukan ini, dan ia sangat senang mewakili benuanya di level setinggi ini.

Ia mengatakan: "Level di Eropa luar biasa, dan sepak bola yang dimainkan di sana memiliki kualitas yang sangat tinggi. Saya rasa para wasit CAF punya banyak hal untuk dipelajari dari UEFA, sama seperti para wasit UEFA punya banyak hal untuk dipelajari dari CAF. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan."

Ia menyambung: "Saya merasa terhormat dipilih untuk memimpin pertandingan besar ini. Ada komunitas Somalia yang besar di Eropa dan Austria, dan mereka sangat antusias saya memimpin pertandingan seperti ini."