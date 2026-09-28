"Awal yang memuaskan, tetapi belum cukup". Dengan kalimat itulah Xavi Hernandez, pelatih baru timnas Belanda, merangkum pekan pertamanya sebagai nakhoda tim kebangsaan Belanda, seraya menegaskan bahwa ambisinya melampaui sekadar meraih poin, yakni menanamkan identitas menyerang yang lebih efektif dan garang.

Legenda Barcelona sekaligus juara Piala Dunia bersama Spanyol itu mengungkapkan kegembiraannya atas suasana di dalam kamp timnas Belanda, tetapi ia menekankan perlunya membenahi lini serang sebelum dua pertandingan tim berikutnya di UEFA Nations League.

Xavi ingin timnas Belanda mengembalikan semangat menyerang yang sama seperti yang mereka tunjukkan pada Kamis lalu, ketika lewat serangan-serangan bertubi-tubi mereka berhasil memaksa timnas Jerman menerima hasil imbang di menit-menit akhir di ibu kota Amsterdam.

Xavi mengatakan dalam pernyataan yang dikutip kantor berita "Reuters": "Yang terpenting selalu adalah meraih tiga poin, dan saya senang kami berhasil melakukannya, tetapi kami perlu tampil lebih baik, terutama di babak pertama, di mana kami tidak cukup menekan. Meski begitu, saya sepenuhnya puas setelah sepekan kerja keras."

Pelatih asal Spanyol itu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memuji wajah baru di lini serang Belanda, Mexx Meerdink, penyerang AZ Alkmaar, yang dengan cepat mencuri perhatian. Setelah penampilan pertamanya sebagai pemain pengganti melawan Jerman, pemain muda itu membawa timnas negaranya menang atas Serbia dengan mencetak dua gol pada laga pertamanya sebagai pemain inti berseragam timnas senior.

Xavi berkomentar: "Mexx adalah pemain yang sangat pekerja keras, dan ia benar-benar memahami gaya permainan kami. Ia berkontribusi bagi tim lebih dari sekadar gol-golnya, meskipun gol-gol itu tentu sangat berharga. Penampilannya bersama tim sungguh luar biasa."

Timnas Belanda tengah bersiap menghadapi dua ujian penting, yakni bertandang ke Yunani di Thessaloniki pada hari Kamis, sebelum menjamu Serbia di kota Eindhoven pada Minggu mendatang.

Xavi berbicara jelas soal aspek-aspek yang perlu diperbaiki, menjelaskan: "Sebagai contoh, ada banyak momen ketika kami perlu memanfaatkan ruang, tetapi kami tidak melakukannya. Ini adalah hal yang perlu kami perbaiki, di samping hal-hal lain seperti melebarkan permainan dan menggerakkan bola dengan lebih cepat."

Ia menutup pernyataannya dengan nada optimistis: "Tetapi yang terpenting adalah kami menciptakan banyak peluang. Para pemain merasa nyaman di atas lapangan dengan skema yang kami mainkan, jadi banyak hal berjalan dengan baik."







