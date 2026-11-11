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Penyerang Real Madrid, Endrick, menyatakan bahwa membela tim nasional Brasil tetap menjadi kebahagiaan terbesarnya dalam sepak bola. Striker berusia 20 tahun itu tengah bersiap kembali menghadapi Jepang dalam laga persahabatan internasional pada Sabtu di Singapura.

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Endrick tegaskan komitmen seumur hidup untuk Brasil

Penyerang Real Madrid Endrick menegaskan komitmennya yang tak tergoyahkan kepada tim nasional Brasil dan berjanji akan memenuhi setiap panggilan timnas sepanjang kariernya. Meski baru berusia 20 tahun, penyerang itu sudah mencatatkan 24 penampilan bersama tim senior, menjadikannya salah satu pemain muda paling berpengalaman di skuad.

Dalam konferensi pers pada Selasa, Endrick menegaskan bahwa membela negaranya tetap menjadi kehormatan tertinggi baginya.

Bintang muda itu saat ini berada di Singapura bersama skuad Brasil untuk mempersiapkan pertandingan persahabatan internasional mendatang.

Endrick ungkap kebanggaannya membela Brasil dan kedekatannya dengan pelatih tim pra-Olimpiade

Ketika berbicara tentang kecintaannya mengenakan seragam timnas, Endrick menegaskan kesediaannya membela Brasil di kelompok usia mana pun saat dibutuhkan.

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"Tidak ada yang lebih baik daripada berada di timnas. Bermain untuk timnas adalah kecintaan terbesar saya, kebahagiaan terbesar saya. Saya selalu berharap bisa membantu timnas," kata Endrick.

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Ia juga mengakui kedekatannya dengan Paulo Victor, pelatih tim U-20 dan pra-Olimpiade. Endrick menambahkan: "Ke mana pun saya dipanggil, saya akan datang, karena saya akan membela timnas, baik tim Olimpiade maupun tim senior. Setiap ada kesempatan untuk membela timnas, saya akan melakukannya sepanjang karier saya, sampai saya pensiun."

Mengenang kebangkitan dramatis melawan Jepang di Piala Dunia

Agenda Endrick bersama timnas kali ini mencakup pertemuan kembali dengan Jepang, yang membangkitkan kenangan akan duel dramatis kedua tim pada babak 16 besar Piala Dunia baru-baru ini.

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Dalam pertandingan itu, Endrick masuk pada jeda babak setelah Lucas Paqueta mengalami cedera dan membantu Brasil bangkit untuk meraih kemenangan 2-1 yang berkesan.

"Pertandingan melawan Jepang itu sangat istimewa," kenang Endrick. "Kami tertinggal, tetapi berhasil membalikkan keadaan dan memastikan Brasil lolos. Itu menjadi langkah lain dalam karier saya bersama timnas."

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Brasil bersiap menghadapi Jepang di Singapura

Brasil akan menghadapi Jepang di National Stadium, Singapura, pada Sabtu, 14 November, dengan pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 07.15 waktu Brasília.

Secara historis, Brasil memiliki rekor yang sangat dominan atas tim asal Asia itu, tetapi Endrick memperkirakan pertandingan berikutnya akan kembali berlangsung sengit.

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"Itu pertandingan yang sangat bagus karena kami tahu kualitas Jepang. Pertandingan berikutnya tidak akan berbeda," pungkas Endrick. "Mereka memiliki banyak pemain yang sangat berpengalaman dan sangat bagus. Saya berharap kami bisa tampil sebaik mungkin untuk meraih kemenangan."