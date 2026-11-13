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Laporan media Jerman mengungkap perpisahan Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, dari istrinya Anika Neuer, tak lama setelah kelahiran anak kedua mereka. Perkembangan mengejutkan ini datang hanya beberapa bulan setelah keduanya merayakan kehadiran sang buah hati, di tengah sikap tertutup kedua pihak mengenai detail perpisahan tersebut.

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Surat kabar Jerman “Bild” melaporkan bahwa kapten Bayern Munich berpisah dari istrinya yang berusia 26 tahun, meski keluarga tersebut baru saja mengalami peristiwa membahagiakan pada akhir Agustus lalu, dengan kelahiran anak kedua mereka, yang melengkapi kakaknya, Luka, yang berusia dua tahun.

Surat kabar tersebut berupaya mendapatkan komentar dari Neuer terkait perpisahan ini, namun ia menolak memberikan pernyataan apa pun, sementara penasihat medianya menjelaskan bahwa penjaga gawang Jerman itu lebih memilih untuk tidak membahas kehidupan pribadi dan keluarganya.

Hingga saat ini, belum ada komentar dari Anika terkait apa yang dilaporkan surat kabar tersebut.

Perpisahan ini terjadi sekitar satu setengah tahun setelah pesta pernikahan mewah yang digelar pasangan tersebut pada Juli 2025 di wilayah Tirol Selatan, yang perayaannya berlangsung selama beberapa hari dan mencakup pertemuan-pertemuan di tepi Danau Kaltern, upacara romantis, konser musik, dan tarian, selain perayaan penutup di samping kolam renang.

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Neuer dan Anika telah menikah secara sipil pada November 2023, dalam upacara terbatas yang digelar di aula balai kota Tegernsee jauh dari sorotan, sebelum publik mengetahui pernikahan mereka setelah Anika mengubah nama keluarganya di akun “Instagram” dari Bissel menjadi Neuer.

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Perpisahan ini bukanlah pengalaman asmara pertama yang dialami penjaga gawang Bayern Munich itu, karena ia sebelumnya telah mengakhiri hubungannya dengan Kathrin Gilch, setelah menjalin hubungan selama 5 tahun, yang selama itu pasangan tersebut berencana menikah dan membangun rumah.

Kathrin juga hadir dalam ajang Piala Dunia 2014 di Brasil, dan merayakan bersamanya saat meraih gelar di atas lapangan.

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Tak lama setelah berakhirnya turnamen tersebut, agen Neuer mengumumkan perpisahan mereka, menegaskan bahwa hubungan itu telah berakhir beberapa pekan sebelumnya, dan bahwa rinciannya merupakan urusan pribadi yang tidak akan dibahas oleh sang penjaga gawang maupun perwakilannya.

Pernikahan pertamanya dengan penunggang kuda dresase Nina Neuer juga berakhir dengan perceraian, setelah mereka menikah pada 2017, sebelum berpisah pada 2020, sehingga babak-babak perpisahan dalam kehidupan pribadi penjaga gawang Jerman tersebut pun kian bertambah. Ia biasanya lebih memilih menjauhkan detail keluarga dan hubungannya dari media, meski kehidupannya di luar lapangan hijau mendapat perhatian besar.

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Perkembangan ini kembali menyoroti upaya Neuer untuk memisahkan karier profesionalnya dari kehidupan keluarganya, karena ia jarang berbicara secara terbuka tentang hubungan pribadinya, bahkan pada momen-momen yang mendapat perhatian luas dari media Jerman.