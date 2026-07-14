Keane menjelang laga melawan Argentina: Kita harus melepaskan diri dari konflik masa lalu

Harry Kane, kapten tim nasional Inggris, menegaskan bahwa menghadapi rival abadi mereka, tim nasional Argentina, di semifinal Piala Dunia merupakan momen paling mendebarkan dan menegangkan yang bisa diimpikan oleh setiap pemain. Di saat yang sama, ia juga menekankan pentingnya agar para pemain “Tiga Singa” tidak terbawa terbawa oleh emosi dan sejarah yang mengelilingi pertandingan klasik yang terkenal ini.

Pertandingan yang dinantikan ini membangkitkan kembali kenangan akan persaingan bersejarah antara kedua negara, mulai dari gol legendaris Diego Maradona yang kontroversial dengan tangan pada Piala Dunia 1986, hingga kartu merah David Beckham yang terkenal 12 tahun kemudian pada Piala Dunia 1998. Kedua raksasa ini akan bertatap muka di turnamen besar untuk pertama kalinya sejak tahun 2005, dengan target meraih tiket ke final besar yang dijadwalkan pada hari Minggu mendatang.

Timnas Inggris, yang menjadi runner-up di dua edisi terakhir Kejuaraan Eropa, berupaya mencapai final ketiga dalam empat turnamen besar terakhir yang mereka ikuti, sehingga hanya tinggal selangkah lagi untuk mengakhiri penantian selama 60 tahun demi “mengembalikan sepak bola ke markasnya” dan merebut gelar juara dunia yang telah lama dinanti.

Dalam pernyataan yang disampaikannya kepada jaringan televisi Inggris “ITV”, Kane mengungkapkan antusiasmenya yang luar biasa: “Sungguh pertandingan yang luar biasa, dan sungguh momen yang luar biasa bisa menghadapi salah satu tim terbaik di dunia, sang juara dunia bertahan, di semifinal Piala Dunia.”

Kane menambahkan: “Pada momen-momen seperti ini, ingatan saya kembali ke masa kecil ketika saya masih anak-anak yang bermimpi seperti apa rasanya ikut serta dalam pertandingan-pertandingan besar semacam ini. Pertandingan ini merupakan puncak kegembiraan sepak bola, jadi saya sangat bersemangat menanti minggu ini. Saya yakin ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa melawan lawan yang kuat dan tangguh, tapi saya berharap pertandingan ini bisa memunculkan performa terbaik kami.”

Stadion “Mercedes-Benz” diperkirakan akan dipenuhi kegembiraan dan antusiasme besok, Rabu mendatang, untuk menyambut pertandingan yang selalu diwarnai ketegangan dan kontroversi di masa lalu. Pertandingan ini akan diawasi oleh pengamanan yang sangat ketat di sekitar stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan, tanpa pemisahan antara suporter kedua tim di tribun, meskipun akar perseteruan ini melampaui lapangan hijau dan menyentuh dimensi politik serta sejarah yang terkait dengan Perang Kepulauan Falkland tahun 1982, di mana Argentina masih menolak kedaulatan Inggris atas wilayah tersebut.

Ketika ditanya apakah timnya membutuhkan disiplin ekstra dan pengendalian emosi untuk menghadapi suasana malam yang penuh semangat ini, kapten Inggris itu menjawab: “Ya dan tidak; saya rasa ini bukanlah hal yang harus terlalu kita soroti terkait latar belakang sejarah pertandingan ini.”

Kane kemudian menjelaskan pandangannya: “Ya, sejarah memang bagian dari permainan ini, dan itulah yang akan kalian bahas di media, serta pasti akan menjadi bahan perbincangan para penggemar; tetapi dari sudut pandang kami sebagai pemain, ini hanya soal menghadapi tim nasional yang hebat, yang cerdas dan disiplin secara taktis, serta para pemainnya sangat paham cara memancing kesalahan lawan dan memperlambat ritme permainan, sama seperti banyak tim lain yang kalian hadapi sepanjang karier profesional kalian.”

Harry Kane menutup pembicaraannya dengan mengatakan: “Pada akhirnya, pertandingan ini adalah pertarungan antara Inggris dan Argentina, dua negara sepak bola terbesar yang saling berhadapan; dua raksasa yang bertemu di semifinal Piala Dunia, dan segala hal di luar itu hanyalah detail kecil. Kami memiliki fokus yang jelas, dan kami memiliki cara persiapan khusus yang kami lakukan setiap saat dan sebelum setiap pertandingan, dan pertandingan ini tidak berbeda dari yang lain. Yang paling penting adalah kami percaya pada kemampuan kami untuk meraih kesuksesan dan melewati rintangan sulit ini.”