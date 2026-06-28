Keane menjadi satu-satunya pemain yang memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Les Trois Lions

Harry Kane, pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Inggris, kini mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia setelah berhasil mencetak gol dalam pertandingan melawan Panama.

Timnas Inggris mengalahkan Panama dengan skor 2-0 pada Sabtu malam, dalam pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Dua gol tim Tiga Singa tersebut dicetak oleh Jude Bellingham dan Harry Kane.

Harry Kane pun menambah koleksi golnya menjadi 3 gol di edisi Piala Dunia kali ini.

Jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa Kane kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Inggris di putaran final Piala Dunia, setelah menambah koleksinya menjadi 11 gol.

Harry Kane pun melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Gary Lineker (10 gol).