Keane memuji Bellingham dengan antusias: Dia memang pantas mendapatkan semua pujian itu

Harry Kane, kapten tim nasional Inggris, memuji upaya luar biasa yang ditunjukkan timnya untuk mengalahkan Norwegia dan melaju ke babak semifinal Piala Dunia Sepak Bola 2026, yang saat ini diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, sambil menegaskan bahwa pertandingan tersebut merupakan salah satu ujian terberat yang dihadapi The Three Lions di turnamen ini.

Jude Bellingham terus menunjukkan performa gemilangnya dalam mencetak gol untuk pertandingan kedua berturut-turut, sehingga membawa timnas Inggris menuju lolosnya yang bersejarah ke babak semifinal Piala Dunia, berkat kemenangan berharga dan menegangkan yang diraih timnya atas timnas Norwegia (2-1), Sabtu malam, dalam pertandingan perempat final turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Lebih sulit daripada melawan Meksiko

Dalam pernyataan yang ia sampaikan kepada Badan Penyiaran Inggris "BBC" segera setelah pertandingan berakhir, Kane mengatakan: "Kami telah berjuang sangat keras. Pertandingan ini jauh lebih sulit daripada laga melawan Meksiko yang kami jalani di babak 16 besar," merujuk secara jelas pada besarnya tantangan yang diberikan tim nasional Norwegia kepada The Three Lions.

Kapten timnas Inggris itu menambahkan: “Cuaca panas dan kelembapan sangat memengaruhi kami. Kami harus berjuang sekuat tenaga dan mencari cara untuk menang, terutama di babak kedua dan perpanjangan waktu, di mana tekad dan keteguhan menjadi faktor penentu utama dalam meraih kemenangan hari ini.”

Kane menjelaskan bahwa pertandingan tersebut berlangsung sangat seimbang antara kedua tim, dengan mengatakan: “Pertandingan ini sangat seimbang dalam hal penguasaan bola dan peluang yang tercipta bagi kedua belah pihak, tetapi ketika Anda memiliki pemain luar biasa seperti Jude Bellingham, yang mampu mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya demi keuntungan kami seperti yang dilakukannya hari ini, hal itu tak diragukan lagi merupakan faktor penting dan berpengaruh. Tekad dan keteguhan hati para pemainlah yang pada akhirnya membawa kami meraih kemenangan berharga ini.”

Momen-momen penentu yang membuat perbedaan

Kane melanjutkan pembicaraannya tentang bintang tim, Bellingham, sambil berkata dengan kekaguman yang jelas: “Saya selalu berbicara tentang momen-momen penentu dalam turnamen. Sepertinya saat ini saya atau Jude-lah yang mencetak gol-gol penting, tetapi semua orang tanpa kecuali tampil luar biasa dan hebat hari ini. Jude pantas mendapatkan pujian dan penghargaan sepenuhnya; karena ia mencetak dua gol luar biasa dalam pertandingan terpenting dan tersulit, dan kedua gol itulah yang membawa kami ke babak semifinal.”

Pemain asal Inggris itu menekankan pentingnya memiliki pemain penentu dalam tim, dengan mengatakan: “Anda sangat membutuhkan pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan sulit untuk memenangkan gelar apa pun dan mencapai babak-babak akhir di turnamen besar mana pun. Kami selalu membutuhkan pemain yang mampu menentukan hasil, siap memberikan upaya maksimal, dan mengeluarkan potensi terbaik mereka untuk membawa kami menuju kemenangan dan lolos, dan Judd telah menjalankan peran ini dengan sangat baik bagi kami hari ini.”

Tidak masalah... Kami sudah lolos

Dan Kane berbicara tentang golnya yang dianulir dalam pertandingan tersebut karena offside, dengan jujur ia berkata: “Saya pikir itu offside yang jelas dan terang-terangan, hal itu sedikit mengganggu dan mengecewakan pada saat itu, dan saya juga merasa pantas mendapat tendangan penalti yang seharusnya bisa dengan mudah diberikan kepada kami, tapi pada akhirnya, semua itu tidak penting lagi sekarang, kami sudah lolos ke babak semifinal, dan saya akan sangat senang dengan pencapaian ini.”

Mengenai keberhasilan mencapai babak semifinal turnamen ini, Kane menegaskan: “Pesan kami yang jelas sebelum pertandingan hari ini adalah untuk memulai dengan penuh kekuatan dan tekad. Saya telah menyaksikan latihan harian kami dan melihat kemampuan sebenarnya kami dengan mata kepala sendiri, terutama di sepertiga akhir lapangan saat menyerang. Kami belum menampilkan yang terbaik secara penuh dan sempurna di turnamen ini, tetapi kami berhasil mencapai babak semifinal Piala Dunia tanpa harus menunjukkan performa terbaik yang kami miliki.”

Kembalinya performa terbaik bisa menjadi pembeda

Kane menutup pernyataannya dengan pandangan optimis ke masa depan, sambil berkata: “Jika kami mampu mengembalikan performa sejati kami dan menampilkan penampilan terbaik di pertandingan semifinal, hal itu mungkin menjadi pembeda krusial antara kemenangan dan kekalahan di turnamen besar ini. Kami akan menikmati pencapaian dan kemenangan ini, mengambil waktu yang cukup untuk pemulihan fisik dan mental, lalu memulai persiapan serius untuk pertandingan penentu lainnya dalam beberapa hari ke depan.”

Perlu dicatat bahwa timnas Inggris akan menghadapi pemenang dari pertandingan terakhir babak perempat final, yang mempertemukan timnas Argentina dan Swiss, dalam laga yang memiliki nuansa khusus dan menjadi tantangan besar bagi The Three Lions yang berupaya mewujudkan impian meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka setelah edisi bersejarah tahun 1966.