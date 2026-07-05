Keane meminta para pendukung Inggris untuk begadang menjelang laga melawan Meksiko

Harry Kane, kapten tim nasional Inggris, mengungkapkan harapannya agar timnya dapat menjadi obat yang tepat untuk menghilangkan kesedihan pada Senin pagi, dengan lolos ke babak perempat final Piala Dunia.

Tim asuhan pelatih Thomas Tuchel akan menghadapi timnas Meksiko, mitra tuan rumah turnamen ini, di Stadion Azteca pada dini hari Senin, dengan harapan dapat memperpanjang impian mereka di Amerika Utara.

Para penggemar setia di negaranya sempat memiliki harapan sesaat bahwa pertandingan tersebut dapat disaksikan pada waktu yang lebih sesuai, karena Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sedang melakukan pembahasan untuk memajukan waktu kick-off menjadi pukul tujuh malam waktu musim panas Inggris (pukul 12.00 siang waktu setempat) karena ancaman badai petir.

Namun, FIFA tetap mempertahankan jadwal asli pertandingan setelah mendapat penolakan dari kedua asosiasi sepak bola tersebut, yang berarti para penggemar terpaksa harus begadang semalaman, karena waktu kick-off tetap pada pukul 01.00 dini hari Senin.

Perdana Menteri Keir Starmer telah memperpanjang libur akhir pekan ketika ia mengumumkan pada awal pekan ini bahwa bar dapat tetap buka hingga pukul 05.00 pagi, dan Kane ingin para penggemar menghabiskan malam itu tanpa tidur sama sekali.

Harry Kane, dalam pernyataan yang dilansir oleh ESPN, mengatakan: “Jelas bahwa bar-bar tetap buka untuk para penggemar adalah kabar baik.”

Kapten timnas Inggris itu menambahkan: “Kami tahu betapa pentingnya Piala Dunia bagi semua orang dan semua penggemar di tanah air, jadi sejujurnya saya berharap beberapa orang begadang semalaman, bertahan hingga akhir, dan merayakannya hingga keesokan harinya, lalu tidur sebentar setelah itu.”

Kane melanjutkan: “Jelas sudah sangat larut dan kami semua menghargai dukungan ini. Inilah yang terkadang membuat Piala Dunia begitu unik, yaitu momen-momen berbeda dan kenangan berbeda yang tercipta.”

Kane menambahkan: “Saya rasa tidak ada yang lebih disukai semua orang selain merayakan saat matahari terbit pada pukul lima atau enam pagi.”