Keajaiban yang tak berujung... Messi menghancurkan tim Inggris dan memecahkan rekor yang bertahan selama 60 tahun

Lionel Messi terus menorehkan sejarah bersama tim nasional Argentina, setelah memimpin “La Tango” meraih kemenangan 2-1 atas Inggris dan melaju ke final Piala Dunia 2026, dalam pertandingan di mana ia menampilkan salah satu penampilan terbaiknya di ajang Piala Dunia.

Menurut jaringan “Opta” yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola, Messi berhasil melakukan 9 dribel sukses dan menciptakan dua gol melawan Inggris, sehingga menjadi pemain pertama sejak pencatatan statistik dimulai pada tahun 1966 yang mencapai prestasi ini dalam satu pertandingan di babak gugur Piala Dunia.

Prestasi kapten Argentina ini tidak berhenti sampai di situ, karena ia menambah jumlah assistnya menjadi 12 sepanjang kariernya di Piala Dunia, 10 di antaranya tercipta di babak gugur—sebuah rekor yang belum pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah turnamen ini.

Opta menegaskan bahwa tidak ada pemain lain sejak tahun 1966 yang memberikan lebih dari 8 umpan kunci di putaran final Piala Dunia, sehingga Messi memegang rekor sejarah baru yang mencerminkan pengaruhnya yang luar biasa dalam pertandingan-pertandingan besar.

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Selain itu, Messi menyamai rekor pribadinya dalam jumlah dribel sukses dalam satu pertandingan Piala Dunia, setelah mencatatkan 9 dribel melawan Inggris pada usia 39 tahun—angka yang sama dengan yang dicapainya saat melawan Islandia di Piala Dunia 2018 ketika berusia 30 tahun, dan melawan Jerman pada edisi 2010 saat berusia 23 tahun.

Angka-angka luar biasa ini menegaskan bahwa Messi masih mempertahankan pesona dan kemampuannya dalam menggiring bola serta menciptakan perbedaan, meskipun usianya hampir menginjak 40 tahun. Hal ini membuat banyak orang menggambarkan penampilannya melawan Inggris sebagai “pertunjukan legendaris” yang membuktikan bahwa kejeniusannya tidak mengenal batas usia.

Dengan penampilan gemilang ini, kapten Argentina itu melaju ke final melawan Spanyol sambil membawa rekor-rekor historis baru, dan semakin mendekati penulisan babak baru dalam karier Piala Dunia-nya yang luar biasa.