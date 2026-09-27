Keajaiban Meksiko Kirim Pesan Baru untuk Barcelona dan Real Madrid

Gilberto Mora, pemain timnas Meksiko, mengirimkan pesan baru kepada Real Madrid dan Barcelona, setelah mencetak gol menawan ke gawang Kolombia, yang semakin menyoroti bakatnya yang menarik minat sejumlah klub terbesar Eropa, menurut surat kabar "AS" asal Spanyol.

Gol internasional pertama Gilberto Mora tercipta dengan cara yang mencerminkan kualitas teknisnya, setelah ia melesat ke dalam kotak penalti, menggiring bola melewati sejumlah bek, sebelum melepaskan tembakan ke tiang dekat, dalam laga persahabatan yang mempertemukan Meksiko dan Kolombia yang berakhir imbang (1-1), di Stadion Azteca.

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Gilberto Mora berusia 17 tahun, namun ia telah berhasil mencuri perhatian dengan sangat kuat, di tengah prediksi bahwa ia akan menjadi salah satu bintang sepak bola paling menonjol dalam beberapa tahun mendatang, di mana ia mendapatkan perhatian besar di Meksiko, terutama setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026.

Marc Crosas, mantan pemain Barcelona dan komentator terkemuka di televisi Meksiko, berkata tentangnya: "Bagaimana mungkin kami tidak bergairah? Gilberto Mora memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi pemain terhebat dalam sejarah kami. Ya, dalam sejarah kami."

Meski Mora baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan klub Meksiko, Tijuana, langkah ini dipandang sebagai bagian dari sebuah rencana, yang membuka jalan bagi sang pemain untuk pindah ke Eropa di masa depan.

Real Madrid dan Barcelona termasuk klub-klub yang memantau pemain internasional Meksiko itu dari dekat, sementara hubungan baik keduanya dengan agen sang pemain, Rafaela Pimenta, bisa berkontribusi dalam memuluskan negosiasi apa pun di masa depan.

Kedua klub juga memandang pasar Meksiko sebagai pasar komersial yang besar, yang menambah daya tarik untuk merekrut talenta menonjol dari Meksiko, menurut "AS".

Gilberto Mora pun menjadi pencetak gol internasional termuda dalam sejarah timnas Meksiko saat menghadapi Kolombia, di usia 17 tahun dan 347 hari. Selama jeda internasional saat ini, pelatih Rafa Marquez memberikannya nomor punggung 10, sehingga ia juga menjadi pemain termuda yang mengenakan nomor tersebut bersama timnas Meksiko.



