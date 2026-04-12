Driss El Jabli menjadi sorotan dunia. Pemain dari klub Maroko, Maghreb Fez, ini mencetak gol Rabona yang spektakuler dalam pertandingan liga melawan Wydad AC.

Pada menit ke-80, satu menit setelah mantan pemain internasional Prancis Wissam Ben Yedder masuk sebagai pemain pengganti untuk Wydad, El Jabli mencetak satu-satunya gol dan sekaligus gol penentu kemenangan dalam pertandingan tersebut.

El Jabli, seorang bek tengah berusia 28 tahun (!), berada sekitar satu meter di luar kotak penalti saat menerima umpan. El Jabli mengontrol bola, lalu melengkungkan bola ke sudut atas gawang dengan tendangan Rabona.

El Jabli hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan dan akhirnya merayakannya dengan melompati pagar pembatas dan memeluk beberapa rekan setimnya yang bersorak-sorai.

Mungkin golnya cukup indah untuk memenangkan Puskás Award, penghargaan untuk gol terindah tahun ini.

Selain itu, mantan bintang Eredivisie Nordin Amrabat menyaksikan aksi tersebut di lapangan. Pemain sayap berusia 39 tahun itu telah bergabung dengan Wydad sejak musim panas 2025.