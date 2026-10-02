Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengunjungi pemainnya Raul Asencio di rumah sakit untuk memberinya dukungan setelah menjalani operasi pada tulang kaki.

Setelah sebelumnya bersikap tegas terhadapnya, pelatih asal Portugal itu mengirimkan sebuah pesan ke ruang ganti Real Madrid, yang intinya bahwa faktor kemanusiaan harus didahulukan.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa menjaga keadilan di antara para pemain merupakan salah satu prinsip khusus yang coba diterapkan Mourinho dalam menjalankan tugasnya.

Bahkan ketika para pemain lebih banyak menerima kritik daripada pujian dari Mourinho, faktor kemanusiaan tetap harus diutamakan.

Mourinho memberikan contoh yang baik bagi ruang ganti Real Madrid melalui cara ia memperlakukan Raul Asencio. Meskipun ia pernah menegurnya di depan umum akibat insiden terakhir di luar lapangan yang melibatkan dirinya, pada saat itu ia juga memuji cara berlatihnya di Valdebebas, dan kemarin ia ingin berada di sisinya setelah operasi yang dijalani sang pemain.

Mourinho mengunjungi pemainnya di rumah sakit untuk memastikan jalannya operasi yang dijalaninya guna menangani patah tulang akibat kelelahan pada tulang kaki kanan.

Itu merupakan bentuk dukungan bagi Asencio pada momen yang sensitif dari sisi karier, karena sang pemain tahu bahwa kembalinya sebelum 3 bulan tampak sulit, meskipun ia akan berusaha mengejar pertandingan pertama di Copa del Rey yang dijadwalkan pada 16 Desember mendatang.

Sejak musim panas, sang pemain lebih banyak hadir karena hal-hal yang tidak berkaitan dengan profesinya ketimbang karena penampilannya di dalam lapangan, karena ia belum bermain satu menit pun pada musim ini.

Pada 3 September, Asencio kembali menjadi sorotan dalam ranah hukum, setelah kedua korban memaafkannya dalam kasus video seksual yang disebarkan sang pemain, hingga hakim memutuskan untuk membebaskannya.

Namun, hal itu tidak sama dalam kasus lain, setelah pada saat yang sama terungkap bahwa ia melakukan tindak pidana terkait keselamatan lalu lintas pada Agustus lalu, menyusul terbuktinya ia mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

Saat itu, Mourinho bersikap tegas terhadap pemainnya dalam konferensi pers menjelang keberangkatan ke La Cartuja, dan berkata, "Semua orang melakukan kesalahan, tetapi ketika kesalahan menumpuk... persoalannya menjadi berbeda. Pemain Real Madrid adalah pemain klub selama 24 jam sehari. Apa yang kamu lakukan di luar lapangan bisa merusak reputasimu dan reputasi klub. Saya tidak senang."

Namun, dalam kerangka upayanya menjaga keadilan, Mourinho memuji kerja bek tengah itu sehari-hari, dan berkata, "Di dalam Valdebebas, dia adalah seorang profesional sejati. Ketika dia bugar, tidak ada yang berlatih lebih banyak atau lebih baik darinya. Dan sekarang, saat cedera, dia yang pertama datang dan terakhir pergi. Dia memiliki dedikasi yang luar biasa."

Semua hal itu kini telah menjadi bagian dari masa lalu. Dan setelah cobaan berat yang ditimbulkan oleh operasi semacam ini bagi pemain sepak bola mana pun, Mourinho berdiri di sisi Asencio. Sudah pasti ini adalah salah satu gestur yang diperhatikan ruang ganti dan diperhitungkan.



