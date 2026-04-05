"Keadaan tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang"... Rossiniur menanggapi pernyataan agen Enzo

Liam Rossineur, pelatih Chelsea, menanggapi pernyataan agen Enzo Fernández, Javier Pastore, terkait sanksi skorsing yang dijatuhkan kepada pemain Argentina tersebut akibat pernyataannya yang mengisyaratkan kemungkinan bermain untuk Real Madrid.

Enzo Fernández mengatakan bahwa ia ingin tinggal di Madrid, dan sebelumnya ia juga mengungkapkan keterbukaannya untuk meninggalkan Chelsea setelah Piala Dunia mendatang. Ia juga menyebut dua legenda Real Madrid, Toni Kroos dan Luka Modrić, sebagai panutannya.

Sementara itu, manajemen Chelsea memutuskan untuk menangguhkan Enzo dan melarangnya bermain dalam pertandingan perempat final Piala FA di kandang melawan Port Vale, serta tidak akan ikut serta dalam laga melawan Manchester City di Liga Inggris pada Minggu mendatang. Rossiniur menjelaskan bahwa "pemain tersebut telah melampaui batasnya".

Sedangkan Pastore berkomentar mengenai hukuman tersebut, "Dia tidak memahami situasinya, dan ketika pelatih memberitahunya, dia menerimanya karena dia sangat profesional, selalu berkomitmen, dan menghormati keputusan, tetapi kami tidak memahami alasan hukuman tersebut."

Dia menambahkan, "Enzo tidak menyebut klub lain dan tidak mengatakan ingin meninggalkan Chelsea, melainkan berbicara tentang Madrid sebagai kota karena ditanya tempat mana yang ingin dia tinggali suatu hari nanti, dan wajar bagi orang Argentina mana pun untuk memilih Madrid karena bahasanya, budayanya, dan iklimnya yang mirip dengan Buenos Aires, tetapi dia tidak pernah mengatakan pada saat apa pun bahwa dia ingin meninggalkan Chelsea atau London."

Agen tersebut menjelaskan, "Hukuman ini sama sekali tidak adil. Menangguhkan seorang pemain untuk dua pertandingan krusial bagi Chelsea dalam perjuangannya lolos ke Liga Champions, padahal dia adalah salah satu pemain kunci tim, pilar utama, dan kapten di lapangan, adalah hal yang sangat kejam. Tidak ada alasan atau pembenaran yang nyata untuk penangguhan ini mengingat situasi tim saat ini."

Fernandes (25 tahun) absen dalam kemenangan besar Chelsea (7-0) atas Port Vale di Piala FA pada Sabtu kemarin.

Dan setelah kemenangan telak, Rossiniour ditanya tentang pernyataan Pastori, lalu ia menjawab dalam pernyataan yang disorot oleh surat kabar Inggris "Mirror", "Itu pendapatnya, dan saya tidak punya komentar atas pendapat orang lain."

Mengenai apakah hukuman tersebut tidak adil, Rossiniour mengatakan, "Pada waktunya, bukan sekarang, kami akan membahas semua yang terjadi. Saya yakin pembicaraan ini akan berlangsung antara saya dan Enzo. Hubungan saya dan Enzo sangat baik. Saya bertemu dengannya hari ini dan kami berbicara secara langsung, dan situasinya tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang."

Dia menambahkan, "Enzo tahu betul pendapat saya tentang dirinya, dan sangat menyenangkan melihatnya hari ini saat dia mendukung rekan-rekannya. Kami akan terus maju dan memastikan musim ini berakhir dengan sebaik mungkin."

Ketika ditanya apakah Fernandéz telah meminta maaf kepada rekan-rekannya, sang pelatih mengatakan, "Seperti yang saya katakan kemarin, percakapan yang saya lakukan dengan para pemain secara pribadi, baik dengan Enzo maupun yang lain, tetap berada di dalam tim. Ruang ganti memiliki privasinya sendiri."

Dia melanjutkan, "Saya telah menjelaskan kepadanya dengan jelas apa yang saya lihat dalam dirinya sebagai seorang individu; dia adalah orang yang luar biasa. Namun, pada saat yang sama, saya ingin semua orang sekarang fokus pada sepak bola dan mencapai tujuan kami musim ini."