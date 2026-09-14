Hanya 5 hari sebelum rapat tahunan reguler yang dijadwalkan pada Sabtu 19 Oktober, kelompok oposisi "Som un Clam" yang dipimpin oleh Joan Camprubi meledakkan bom berkaliber berat ke wajah dewan direksi klub Barcelona.

Hal itu terjadi melalui sebuah pernyataan rinci yang di dalamnya kelompok tersebut menganalisis situasi keuangan klub Catalan itu, dan menuntut dewan direksi untuk menjawab sepuluh pertanyaan menusuk "dengan semangat membangun dan tanpa melontarkan tuduhan", tetapi pada intinya merupakan tuduhan langsung atas buruknya pengelolaan.

Pernyataan kelompok tersebut hadir untuk meletakkan angka-angka mengejutkan di atas meja dewan direksi Barcelona yang dipimpin Joan Laporta, yang mengungkap bahwa krisis keuangan Barcelona belum berakhir, melainkan justru semakin dalam.

Menurut pernyataan itu, total utang klub mencapai 2,441 miliar euro, sehingga menjadikannya klub dengan utang terbesar di Eropa, setelah utang bertambah sebesar 357 juta euro hanya dalam satu tahun, di antaranya 676,7 juta euro jatuh tempo dalam jangka pendek.

Kelompok itu mempertanyakan sebuah paradoks aneh: bagaimana mungkin berbicara tentang stabilitas ekonomi sementara pendanaan baru senilai 354,4 juta euro tidak mencegah penurunan likuiditas tunai sebesar 91,5 juta euro, dan arus kas operasional tetap negatif? Meskipun manajemen merayakan tercapainya pendapatan rekor yang melampaui satu miliar euro, beban keuangan yang mencapai 114,2 juta euro menggerus setiap perbaikan dalam laba operasional.

Pertanyaan tidak berhenti pada utang, melainkan meluas hingga menyentuh proyek terpenting klub, "Espai Barça", di mana kelompok tersebut menuntut penjelasan yang menentukan: berapa tepatnya jumlah yang tersisa untuk dibayarkan bagi stadion? Kapan pembangunannya akan selesai? Apa rencana sesungguhnya untuk stadion "Palau Blaugrana" yang baru? Apakah klub akan menuntut kompensasi dari perusahaan konstruksi atas kerugian akibat keterlambatan? Dan kapan para anggota akan mengetahui lokasi tempat duduk serta harga tiket musim mereka?

Pernyataan itu juga membuka berkas ekuitas yang merosot hingga minus 168 juta euro, beserta konsekuensinya berupa pelanggaran regulasi Financial Fair Play UEFA, yang sudah membebani klub sebesar 15 juta euro dan sanksinya bisa mencapai 45 juta euro tambahan.

Kelompok tersebut menyebutkan bahwa Pasal 67 Anggaran Dasar mewajibkan dewan direksi untuk menutup kerugian dan memulihkan keseimbangan ekuitas dalam dua tahun keuangan dengan ancaman pemberhentian dini, akan tetapi dewan direksi saat ini telah menangguhkan pemberlakuannya sejak tahun 2021 sementara nilai bersih masih negatif.

Kesepuluh pertanyaan tersebut memuat pertanyaan lain yang tak kalah serius: apa rencana bisnis yang membenarkan peningkatan porsi kepemilikan Barcelona di "Barça Studios" dari 53,4% menjadi 63,14% padahal aset itu sudah menanggung kerugian penurunan nilai sebesar 69%? Dan di mana kendali atas gaji jika anggaran 2026/27 mengembalikan gaji para atlet nyaris ke level sebelum pandemi, yaitu 633 juta euro dibandingkan dengan 636 juta euro pada musim 2019/20?

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Pertanyaan itu juga mencakup pembenaran atas pertumbuhan struktur non-olahraga sebesar 60% selama lima tahun? Apakah penjualan pemain secara berkala telah menjadi kebutuhan untuk mencapai keseimbangan keuangan, dan apakah Barcelona secara struktural telah berubah menjadi klub penjual? Dan terakhir, seberapa besar kredibilitas anggaran 2026/27 setelah empat tahun berturut-turut tidak dipatuhi, dengan penyimpangan negatif tambahan sebesar 22 juta euro tahun ini?

Gerakan "Som un Clam" menutup pernyataannya dengan pesan yang jelas kepada manajemen: "Jawaban yang jelas sangat diperlukan untuk membangun dan melindungi masa depan klub kita. Kita menginginkan klub yang kuat dan berkondisi keuangan sehat yang memungkinkan kita untuk tetap bersemangat di lapangan selama bertahun-tahun ke depan."