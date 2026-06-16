Ke mana Barcelona akan pindah? Manchester United menunjukkan minat yang hati-hati... dan Al-Hilal menanti

Laporan media Spanyol menegaskan bahwa pemain Barcelona, Marc Casado, menyadari bahwa masa depannya tidak lagi di Camp Nou, sementara Manchester United juga menyadari bahwa transfer tersebut mungkin bisa terwujud, namun hingga saat ini belum ada pihak yang mengambil langkah resmi.

Gelandang asal Catalan ini, yang baru saja melewati musim yang naik-turun di bawah asuhan Hans Flick, menjadi salah satu nama yang paling sering disebut-sebut akan hengkang sebelum 30 Juni, dan United telah memantaunya sejak musim dingin tanpa mengajukan tawaran.

Surat kabar Spanyol "Marca" menjelaskan bahwa United "serius mempertimbangkan untuk merekrut Casado musim panas ini", setelah musim di mana ia bermain dalam 34 pertandingan bersama Barcelona namun hanya 10 kali menjadi starter di La Liga, sehingga posisinya di jajaran gelandang menurun.

Klub Inggris tersebut telah memantau situasi Casado pada bursa transfer musim dingin Januari lalu, namun tidak mengambil langkah konkret saat itu, sebuah skenario yang terulang kini: minat, pemantauan, tanpa tawaran resmi.

Casado (22 tahun) menyadari bahwa peluangnya akan semakin berkurang musim depan dengan kembalinya Marc Bernat dari cedera dan banyaknya opsi di lini tengah. Kontraknya berlaku hingga Juni 2028 dan mencakup klausul penalti yang besar, namun nilai pasarnya saat ini berkisar 20 juta euro, angka yang menjadikannya target realistis bagi klub-klub Premier League.

Barcelona, di sisi lain, ingin menyelesaikan urusan kepergiannya sebelum akhir bulan ini untuk membantu mencapai keseimbangan keuangan yang diminta oleh La Liga; Manajemen olahraga lebih memilih penjualan permanen, tetapi terbuka untuk peminjaman dengan opsi pembelian jika tawaran yang memuaskan tidak masuk. Hingga saat ini, belum ada tawaran di atas meja, yang semakin menambah kekhawatiran manajemen seiring mendekatnya batas waktu.

Kasus ini berada di tangan Jorge Mendes. Agen asal Portugal, yang juga mewakili Ansu Fati, akan tiba di Barcelona dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan transfer Fati ke Monaco, dan akan memanfaatkan kunjungan tersebut untuk membahas situasi Casado.

Mendes bergerak di berbagai front: klub-klub Saudi — terutama Al-Hilal — telah menunjukkan minat serius sejak musim lalu dan menghadiri beberapa pertandingannya, sementara Bayer Leverkusen memantaunya dengan cermat, dan Real Betis di Spanyol juga mengikutinya.

United tetap menjadi tujuan favorit sang pemain; Liga Inggris menarik bagi Casado yang mencari menit bermain reguler dan peran sentral, namun ia menolak ide pindah ke Arab Saudi untuk saat ini, meskipun tawaran yang datang dari sana cukup serius.

Di Barcelona, pesannya jelas: Casado tidak termasuk dalam daftar pemain "yang tidak bisa disentuh", dan masa depannya terbuka. Di Manchester, pesannya lebih jelas: kami memantau, kami terkesan, tetapi kami belum menandatangani kontrak. Di antara pemantauan dan tawaran, gelandang ini menghabiskan liburannya sambil menunggu panggilan dari Mendes yang mungkin akan menentukan apakah musim depan akan dimulai di Old Trafford, di Bay Arena, atau di tempat lain jauh dari bayang-bayang Camp Nou.