Ke mana Barcelona akan pindah? Manchester United menunjukkan ketertarikan yang hati-hati... dan Al-Hilal menanti

Laporan media Spanyol menegaskan bahwa Mark Casado, pemain Barcelona, menyadari bahwa masa depannya tidak lagi di Camp Nou, sementara Manchester United juga menyadari bahwa transfer tersebut mungkin bisa terwujud, namun hingga saat ini belum ada pihak yang mengambil langkah resmi.

Gelandang asal Katalonia ini, yang baru saja melewati musim yang naik-turun di bawah asuhan Hans Flick, kini menjadi salah satu nama yang paling sering disebut-sebut akan hengkang sebelum 30 Juni, dan United telah memantaunya sejak musim dingin tanpa mengajukan tawaran.

Surat kabar Spanyol “Marca” menjelaskan bahwa United “secara serius mempertimbangkan untuk bergerak merekrut Casado musim panas ini”, setelah musim di mana ia tampil dalam 34 pertandingan bersama Barcelona namun hanya 10 kali menjadi starter di La Liga, sehingga posisinya di jajaran gelandang pun menurun.

Klub Inggris tersebut telah meninjau situasi Casado pada bursa transfer musim dingin Januari lalu, namun tidak mengambil langkah konkret saat itu—skenario yang kini terulang: minat, pemantauan, tanpa tawaran resmi.

Casado (22 tahun) menyadari bahwa peluangnya akan semakin berkurang musim depan dengan kembalinya Marc Bernat dari cedera dan banyaknya opsi di lini tengah. Kontraknya berlaku hingga Juni 2028 dan mencakup klausul penalti yang sangat besar, namun nilai pasarnya saat ini berkisar 20 juta euro, angka yang menjadikannya target realistis bagi klub-klub Liga Premier.

Barcelona, di sisi lain, ingin menyelesaikan masalah kepergiannya sebelum akhir bulan ini untuk membantu mencapai keseimbangan keuangan yang diminta oleh La Liga; Manajemen olahraga lebih memilih penjualan permanen, namun tetap terbuka untuk peminjaman dengan opsi pembelian jika tidak ada tawaran yang meyakinkan. Hingga saat ini, belum ada tawaran yang diajukan, yang semakin menambah kekhawatiran manajemen seiring mendekatnya batas waktu.

Kasus ini ditangani oleh Jorge Mendes. Agen asal Portugal tersebut, yang juga mewakili Ansu Fati, akan tiba di Barcelona dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan transfer Fati ke Monaco, dan akan memanfaatkan kunjungannya tersebut untuk membahas situasi Casado.

Mendes bergerak di berbagai front: klub-klub Saudi—terutama Al-Hilal—telah menunjukkan minat serius sejak musim lalu dan menghadiri beberapa pertandingannya, sementara Bayer Leverkusen memantaunya dengan cermat, dan Real Betis di Spanyol juga mengikutinya.

Manchester United tetap menjadi tujuan favorit sang pemain; Liga Inggris menarik bagi Casado yang mencari menit bermain reguler dan peran sentral, namun ia saat ini menolak gagasan pindah ke Arab Saudi, meskipun tawaran yang datang dari sana cukup serius.

Di Barcelona, pesannya jelas: Casado tidak termasuk dalam daftar pemain yang “tak tersentuh”, dan masa depannya terbuka lebar. Di Manchester, pesannya lebih jelas: kami mengamati, kami mengagumi, tetapi kami belum menandatangani kontrak. Di antara pengamatan dan tawaran, gelandang ini menghabiskan liburannya sambil menunggu panggilan dari Mendes yang mungkin akan menentukan apakah musim depan akan dimulai di Old Trafford, di Bay Arena, atau di tempat lain jauh dari bayang-bayang Camp Nou.