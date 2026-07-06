"Ke mana arah FIFA?"... Blatter melontarkan kritik tajam kepada Infantino setelah "panggilan telepon dari Trump"

Sepp Blatter, mantan presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), mengkritik keputusan FIFA terkait penyerang asal Amerika Serikat, Folarin Balagun, yang diizinkan bermain dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Belgia setelah sanksi pengusirannya dari pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina dicabut.

Sementara berbagai laporan mengklaim bahwa Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, secara langsung campur tangan dengan Gianni Infantino sebelum pertandingan babak 16 besar melawan Belgia untuk mengambil keputusan mengejutkan ini, reaksi pun bermunculan.

Kali ini, mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, memecah kebisuan dengan pesan bernada keras yang dipostingnya di akunnya di platform “X”.

Blatter mengatakan: “Kartu merah tidak dibatalkan hanya karena kontak politik, melainkan berdasarkan aturan, bukti, dan badan independen.”

Ia melanjutkan: “Jika seorang presiden Amerika Serikat campur tangan kepada presiden FIFA dan seorang pemain tiba-tiba dibebaskan dari sanksi menjelang pertandingan sistem gugur di Piala Dunia, maka pertanyaan yang pasti muncul adalah: ke mana arah FIFA? Sepak bola tidak boleh berubah menjadi arena konflik politik.”

Sikap tegas ini memicu lebih banyak pertanyaan mengenai keputusan luar biasa FIFA ini, yang ditentang keras oleh Federasi Sepak Bola Belgia dan didukung oleh banyak pihak, terutama Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan Federasi Sepak Bola Jerman.



