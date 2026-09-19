Victor Munoz, pemain Liverpool, mengungkapkan pilihannya terhadap kandidat yang layak memenangkan penghargaan Ballon d'Or, dengan menegaskan bahwa ia akan memberikan suaranya kepada pemain Spanyol Lamine Yamal, meskipun sebelumnya ia terkait dengan Real Madrid dan bermain bersama Kylian Mbappe musim lalu.

Munoz mengatakan, dalam pernyataan kepada surat kabar "Diario AS": "Saya akan memberikannya kepada Lamine. Dia adalah rekan setim saya di tim nasional, dan menurut saya dia layak mendapatkannya", seraya menambahkan bahwa pemain mana pun yang dinobatkan sebagai peraih penghargaan tersebut akan layak menerimanya, tetapi saya akan memilih Yamal secara khusus.

Yamal, Mbappe, dan Harry Kane bersaing memperebutkan penghargaan tersebut, yang acara pengumuman pemenangnya akan digelar pada 26 Oktober mendatang di ibu kota Inggris, London, di tengah ketatnya persaingan antara ketiga nama tersebut.

Munoz memiliki keterkaitan dengan kedua klub Spanyol itu, di mana ia sebelumnya pernah bermain di akademi Barcelona semasa kecilnya, sebelum menjalani pengalaman bersama Real Madrid. Terkait hal itu ia berbicara dengan mengatakan bahwa pengalamannya di Barcelona memberinya kesempatan untuk belajar tentang kerja sama tim dan metodologi khas klub tersebut, sementara ia menemukan dalam gaya Real Madrid, yang lebih langsung, hal yang sesuai dengan kemampuannya.

Munoz kini melanjutkan kariernya bersama Liverpool, setelah memetik manfaat dari pengalamannya di akademi kedua klub Spanyol tersebut, seraya menegaskan rasa terima kasihnya atas periode yang ia lewati di masing-masing klub.