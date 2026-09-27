Jules Koundé hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan saja sejak awal musim ini, setelah kalah bersaing untuk posisi bek kanan dari Eric García, di saat sejumlah klub tengah memantau situasi bek asal Prancis tersebut sebagai persiapan untuk bergerak mendekatinya.

Barcelona bersikap jelas kepada Koundé mengenai situasinya di dalam tim, bahkan klub menunjukkan keterbukaan untuk mendengarkan tawaran-tawaran yang datang untuknya, namun sang pemain memutuskan untuk bertahan dan berjuang demi tempatnya.

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Seiring dimulainya musim, Koundé mulai memikirkan kembali masa depannya, dan meskipun banyak hal mungkin berubah dalam periode mendatang, semua kemungkinan tetap terbuka jika situasinya saat ini terus berlanjut.

Barcelona sebelumnya telah mengambil sikap yang jelas terhadap kedua bek yang menjadi andalannya pada periode sebelumnya, Koundé dan Alejandro Baldé.

Pemain jebolan akademi klub itu diberi tahu bahwa ia akan mendapatkan menit bermain yang sangat sedikit, dan ia bisa mendengarkan tawaran-tawaran, sementara kepada Koundé dikatakan bahwa ia masih menjadi bagian dari proyek tim, tetapi ia tidak lagi menjadi pemain strategis bagi pelatih Hans Flick dan klub, menurut surat kabar "Sport" asal Catalunya.

Celah Barcelona

Tampaknya keputusan Flick mengenai Koundé murni bersifat teknis, karena pelatih asal Jerman itu menaruh perhatian besar pada posisi kedua bek. Ketika ia menangani Barcelona, ia menemukan sejumlah masalah di posisi tersebut, dan berkeinginan untuk menyusun ulang sepenuhnya dengan wajah-wajah baru, setelah melihat bahwa banyak celah pertahanan datang dari ruang-ruang di belakang kedua bek.

Koundé menjadi starter hanya dalam dua pertandingan saja, dari total 8 pertandingan resmi yang dijalani Barcelona. Segala indikasi menunjukkan bahwa penampilannya lebih ditujukan, terutama, untuk mengistirahatkan Eric García ketimbang sebuah perubahan dalam urutan pemain.

Namun cedera yang dialami Andreas Christensen membuka jendela peluang baru baginya, dan bek asal Prancis itu menanti untuk memanfaatkannya. Jika hal itu tidak terjadi, ia akan tahu bahwa situasinya menjadi semakin sulit.

Koundé memiliki nilai yang besar di bursa transfer, harganya pun tinggi, dan terasa aneh bahwa ia mendapati dirinya berada di luar susunan utama Barcelona, mengingat Flick pernah mengandalkannya sebelumnya, serta keputusan klub untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030.

Namun fase itu kini telah menjadi masa lalu, dan Koundé saat ini mendapati dirinya sebagai cadangan bersama Barcelona, sekaligus starter bersama timnas Prancis, dalam situasi yang tidak biasa yang mungkin berdampak pada masa depannya.

Ketertarikan dari Inggris dan Jerman

Sejumlah klub menanti Koundé membuka pintu kepergiannya dari Barcelona, karena di Liga Primer Inggris terdapat setidaknya 3 klub besar yang tertarik mendatangkannya, selain itu pada musim panas sempat beredar pembicaraan mengenai ketertarikan Bayern Munich untuk merekrutnya, sebelum langkah itu terhambat akibat tidak hengkangnya sejumlah bek yang ingin dilepas oleh klub Jerman tersebut.

Di Barcelona, tampak jelas bahwa Koundé termasuk pemain yang diizinkan untuk mendengarkan tawaran kepergian, dengan syarat kesepakatan itu sesuai untuk semua pihak.

Dan kini Koundé mulai memikirkan kembali masa depannya, dalam sebuah kesepakatan yang bisa mendatangkan lebih dari 50 juta euro bagi Barcelona, di samping penghematan gajinya, yang menjadikan potensi kepergiannya sebagai salah satu kesepakatan penting bagi klub.