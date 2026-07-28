Pemain asal Belanda, Denzel Dumfries, rekrutan anyar Real Madrid, mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa setelah menjalani latihan resmi pertamanya bersama Los Blancos, seraya menegaskan bahwa bergabungnya dia ke Los Merengues merupakan momen istimewa dalam perjalanan kariernya di dunia sepak bola.

Dumfries mengatakan dalam pernyataannya kepada kanal resmi klub: "Saya merasa luar biasa setelah latihan pertama, dan saya senang bisa kembali memulai bekerja usai liburan berakhir; ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya untuk berada di sini."

Bek asal Belanda itu mengungkapkan kekagumannya terhadap infrastruktur klub, "Fasilitas di sini menakjubkan dan sangat besar hingga Anda bisa dengan cepat tersesat, tetapi semua orang di sini membantu saya untuk mengetahui letak setiap tempat."

Ia menambahkan mengenai perasaannya setelah memulai pengalaman ini: "Saya sangat bangga menjadi bagian dari klub bersejarah ini, dan awalnya sangat positif."

Dumfries memuji suasana di dalam ruang ganti serta sambutan meriah yang ia terima dari rekan-rekan setim dan staf teknis, sembari menyebutkan bahwa sebagian pemain masih menikmati liburan usai keikutsertaan mereka di Piala Dunia, namun mereka yang saat ini hadir membuatnya merasa seperti berada di tengah keluarganya. Pemain itu menegaskan: "Kami memiliki tim yang hebat dan pelatih yang luar biasa, dan sangat menyenangkan bisa bekerja serta belajar dari mereka." Ia juga menyebutkan sambil bercanda bahwa dirinya mulai belajar bahasa Spanyol, dan menggambarkan pengalaman itu akan menyenangkan.

Mengenai pentingnya persiapan musim panas, bintang asal Belanda itu menjelaskan bahwa periode pramusim menjadi fondasi utama untuk membangun sebuah musim, seraya menekankan pentingnya mengenal para pemain baru serta bekerja dengan sangat serius pada tahap ini.

Dumfries menutup pembicaraannya dengan menyampaikan pesan khusus kepada para suporter Madrid, "Saya senang dan bangga berada di sini, dan kami semua akan berjuang untuk mewujudkan target-target kami agar Anda selalu bangga terhadap kami."