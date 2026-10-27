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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Diterjemahkan oleh

"Kau akan menjadi pemenangnya, insya Allah".. Dembele jagokan bintang Aljazair untuk merebut Ballon d'Or 2027

O. Dembele
I. Maza
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Le Havre
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Prancis
Aljazair

Bintang Prancis itu memberikan dukungan besar kepada Maza

Bintang Prancis Ousmane Dembele, pemain Paris Saint-Germain peraih penghargaan Ballon d'Or 2025, memberikan dukungan besar kepada pemain Aljazair Ibrahim Maza dari Bayer Leverkusen, usai pertemuan keduanya dalam acara Ballon d'Or 2026 yang digelar tadi malam, Senin, di Kota London.

Dembele menempati peringkat ketujuh dalam perebutan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia 2026, sementara Maza berada di peringkat kesembilan dalam perebutan pemain muda terbaik di ajang penghargaan Ballon d'Or, penghargaan yang direbut oleh bintang Barcelona Lamine Yamal untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Maza membagikan sejumlah foto dirinya melalui akun Instagram miliknya saat menghadiri acara Ballon d'Or, dan dengan sengaja memamerkan fotonya bersama Dembele selama acara berlangsung sambil menulis "Rasa hormat terbesar".

Dari sisinya, bintang Prancis itu mengomentari unggahan Maza dengan kalimat "Kamu akan menjadi peraih Ballon d'Or berikutnya, insya Allah".


ديمبلي ومازة


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