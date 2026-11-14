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Luis de la Fuente memanaskan suasana menjelang duel Spanyol melawan Inggris di Nations League yang sangat dinantikan dengan memberikan bantahan tegas kepada Thomas Tuchel. Pelatih kepala Spanyol itu menepis pernyataan mengenai protokol terkait rasisme dan bersikeras bahwa persoalan semacam itu tidak ada dalam sepak bola Spanyol, sembari mempersiapkan timnya yang memecahkan rekor untuk bertandang ke Metropolitano.

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De la Fuente balas pernyataan Tuchel

Suasana menjelang pertandingan Nations League antara Spanyol dan Inggris semakin tegang menyusul komentar Tuchel mengenai protokol antirasisme. Ketika ditanya tentang pernyataan terbaru pelatih Inggris itu terkait isu tersebut, De la Fuente menyampaikan sikapnya tanpa kompromi. "Tidak ada rasisme di Spanyol. Sesederhana itu. Sama persis seperti di Inggris. Sampaikan kepada Tuchel: tidak ada rasisme di Spanyol," kata pelatih berusia 65 tahun itu dalam konferensi pers prapertandingan.

Di luar perbincangan mengenai hal-hal di luar lapangan, De la Fuente menekankan ikatan psikologis yang telah membawa skuadnya ke puncak sepak bola internasional. "Kami memiliki rasa kekeluargaan yang menyatukan kami. Inilah kekuatan kelompok ini, yang melampaui hubungan profesional," jelas De la Fuente. Ia menambahkan bahwa ketika seorang anggota tim menghadapi masa sulit, karakter kolektif kelompok tersebut memastikan mereka mendapat dukungan. Hal itu menciptakan lingkungan yang tangguh dan terbukti sulit ditembus lawan mana pun selama setahun terakhir.

Memburu kemenangan ke-13 secara beruntun

Spanyol menghadapi pertandingan di Metropolitano dengan catatan bersejarah setelah tak terkalahkan dalam 43 laga. Rentetan luar biasa itu telah menempatkan mereka dalam buku rekor, tetapi sang pelatih menegaskan para pemainnya masih jauh dari puas. "Kami sudah mencetak sejarah. Nanti kita lihat apakah ada yang melampaui rekor-rekor ini. Namun, hingga hari ini, kami adalah tim nasional dengan jumlah pertandingan tanpa kekalahan terbanyak dalam sejarah. Kami tidak berhenti di sini: kami ingin terus memecahkan rekor dan mencapai pencapaian lainnya. Tim ini punya ambisi besar, dan kami memiliki satu obsesi: pertandingan di depan kami adalah pertandingan terakhir. Itulah yang membuat kami begitu ambisius. Masih banyak ruang untuk berkembang, dan kami ingin tampil lebih baik," tegasnya.

De la Fuente menepis anggapan bahwa para pemain mungkin kehilangan fokus setelah mengukuhkan posisi mereka. Ia menegaskan keinginannya untuk memperpanjang rentetan kemenangan timnya. "Saya jamin tidak. Tidak. Kami ingin menang besok. Kami sudah menang dua belas kali berturut-turut dan menginginkan kemenangan ke-13. Kami tidak akan berpuas diri. Hasilnya nanti seperti apa, kita lihat saja, tetapi satu-satunya tujuan kami besok adalah menang."

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Kebugaran Lamine Yamal dan tekanan media

Getty Images

Salah satu topik utama menjelang pertandingan adalah kebugaran dan kondisi mental pemain muda sensasional, Yamal. De la Fuente menggunakan konferensi pers tersebut untuk memperjelas kondisi sang pemain sayap, sekaligus menyampaikan kekesalannya terhadap rumor yang menyebut pemain itu belum sepenuhnya bugar. "Saya tidak marah, sungguh. Kalau saya harus marah karena hal ini… Saya hanya mengatakan bahwa saya terganggu ketika orang tidak mengatakan yang sebenarnya. Pasti semua orang di sini juga merasakan hal yang sama. Kita tidak suka ketika orang berbohong. Itu saja. Meski begitu, Lamine dalam kondisi luar biasa. Kami akan mengulangi seluruh prosesnya dengan cara yang sama. Pemulihannya sempurna, dan sambutan yang diterima dia serta Mikel sungguh luar biasa. Dua anggota keluarga kami kembali bersama, dan kami senang mereka dalam keadaan sangat baik," ujar sang pelatih.

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Duel dua model terbaik dunia

Pertarungan taktik antara kedua tim diperkirakan akan menjadi ajang unjuk dua pendekatan paling sukses dalam sepak bola modern. Meski mengakui kualitas yang dimiliki Inggris, De la Fuente menilai pendekatan Spanyol lebih unggul bagi para pemainnya. "Kami menghadapi dua kekuatan sepak bola dunia. Ini salah satu pertandingan terbaik yang bisa disaksikan," katanya, sebelum menambahkan, "Di antara kedua model sepak bola itu, saya memilih model kami karena para pemain kami sudah terbiasa dengannya."

Ia melanjutkan, "Kami adalah dua tim dengan potensi terbesar di dunia. Saya lebih memilih model Spanyol. Menurut saya, model itu sangat mudah dikenali dan sangat sesuai dengan para pemain kami. Saya memilih model ini. Model Inggris telah banyak berkembang dan menurut saya juga sangat bagus. Namun, kami tidak bisa bermain seperti Inggris, dan Inggris pun tidak bisa bermain seperti Spanyol."