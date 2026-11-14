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Mohamed Saeed
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“Katakan itu kepada Tuchel!” Luis De la Fuente beri tanggapan blak-blakan kepada pelatih Inggris soal klaim rasisme jelang duel di Metropolitano

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Luis de la Fuente memanaskan suasana menjelang duel Spanyol melawan Inggris di Nations League yang sangat dinantikan dengan memberikan bantahan tegas kepada Thomas Tuchel. Pelatih kepala Spanyol itu menepis pernyataan mengenai protokol terkait rasisme dan bersikeras bahwa persoalan semacam itu tidak ada dalam sepak bola Spanyol, sembari mempersiapkan timnya yang memecahkan rekor untuk bertandang ke Metropolitano.

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De la Fuente balas pernyataan Tuchel

Suasana menjelang pertandingan Nations League antara Spanyol dan Inggris semakin tegang menyusul komentar Tuchel mengenai protokol antirasisme. Ketika ditanya tentang pernyataan terbaru pelatih Inggris itu terkait isu tersebut, De la Fuente menyampaikan sikapnya tanpa kompromi. "Tidak ada rasisme di Spanyol. Sesederhana itu. Sama persis seperti di Inggris. Sampaikan kepada Tuchel: tidak ada rasisme di Spanyol," kata pelatih berusia 65 tahun itu dalam konferensi pers prapertandingan.

Di luar perbincangan mengenai hal-hal di luar lapangan, De la Fuente menekankan ikatan psikologis yang telah membawa skuadnya ke puncak sepak bola internasional. "Kami memiliki rasa kekeluargaan yang menyatukan kami. Inilah kekuatan kelompok ini, yang melampaui hubungan profesional," jelas De la Fuente. Ia menambahkan bahwa ketika seorang anggota tim menghadapi masa sulit, karakter kolektif kelompok tersebut memastikan mereka mendapat dukungan. Hal itu menciptakan lingkungan yang tangguh dan terbukti sulit ditembus lawan mana pun selama setahun terakhir.

Memburu kemenangan ke-13 secara beruntun

Spanyol menghadapi pertandingan di Metropolitano dengan catatan bersejarah setelah tak terkalahkan dalam 43 laga. Rentetan luar biasa itu telah menempatkan mereka dalam buku rekor, tetapi sang pelatih menegaskan para pemainnya masih jauh dari puas. "Kami sudah mencetak sejarah. Nanti kita lihat apakah ada yang melampaui rekor-rekor ini. Namun, hingga hari ini, kami adalah tim nasional dengan jumlah pertandingan tanpa kekalahan terbanyak dalam sejarah. Kami tidak berhenti di sini: kami ingin terus memecahkan rekor dan mencapai pencapaian lainnya. Tim ini punya ambisi besar, dan kami memiliki satu obsesi: pertandingan di depan kami adalah pertandingan terakhir. Itulah yang membuat kami begitu ambisius. Masih banyak ruang untuk berkembang, dan kami ingin tampil lebih baik," tegasnya.

De la Fuente menepis anggapan bahwa para pemain mungkin kehilangan fokus setelah mengukuhkan posisi mereka. Ia menegaskan keinginannya untuk memperpanjang rentetan kemenangan timnya. "Saya jamin tidak. Tidak. Kami ingin menang besok. Kami sudah menang dua belas kali berturut-turut dan menginginkan kemenangan ke-13. Kami tidak akan berpuas diri. Hasilnya nanti seperti apa, kita lihat saja, tetapi satu-satunya tujuan kami besok adalah menang."

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Kebugaran Lamine Yamal dan tekanan media

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images

Salah satu topik utama menjelang pertandingan adalah kebugaran dan kondisi mental pemain muda sensasional, Yamal. De la Fuente menggunakan konferensi pers tersebut untuk memperjelas kondisi sang pemain sayap, sekaligus menyampaikan kekesalannya terhadap rumor yang menyebut pemain itu belum sepenuhnya bugar. "Saya tidak marah, sungguh. Kalau saya harus marah karena hal ini… Saya hanya mengatakan bahwa saya terganggu ketika orang tidak mengatakan yang sebenarnya. Pasti semua orang di sini juga merasakan hal yang sama. Kita tidak suka ketika orang berbohong. Itu saja. Meski begitu, Lamine dalam kondisi luar biasa. Kami akan mengulangi seluruh prosesnya dengan cara yang sama. Pemulihannya sempurna, dan sambutan yang diterima dia serta Mikel sungguh luar biasa. Dua anggota keluarga kami kembali bersama, dan kami senang mereka dalam keadaan sangat baik," ujar sang pelatih.

Pertandingan berikutnya
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ESP

UEFA Nations League A

15 Nov 2026

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Duel dua model terbaik dunia

Pertarungan taktik antara kedua tim diperkirakan akan menjadi ajang unjuk dua pendekatan paling sukses dalam sepak bola modern. Meski mengakui kualitas yang dimiliki Inggris, De la Fuente menilai pendekatan Spanyol lebih unggul bagi para pemainnya. "Kami menghadapi dua kekuatan sepak bola dunia. Ini salah satu pertandingan terbaik yang bisa disaksikan," katanya, sebelum menambahkan, "Di antara kedua model sepak bola itu, saya memilih model kami karena para pemain kami sudah terbiasa dengannya."

Ia melanjutkan, "Kami adalah dua tim dengan potensi terbesar di dunia. Saya lebih memilih model Spanyol. Menurut saya, model itu sangat mudah dikenali dan sangat sesuai dengan para pemain kami. Saya memilih model ini. Model Inggris telah banyak berkembang dan menurut saya juga sangat bagus. Namun, kami tidak bisa bermain seperti Inggris, dan Inggris pun tidak bisa bermain seperti Spanyol."

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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