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Galatasaray SK v Göztepe SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Kata penutup? Lamine Yamal gunakan putranya untuk membalas sindiran Yamal

Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Champions League
M. Lemina
L. Yamal
Turki
Spanyol
Gabon

Apakah lembar perselisihan itu akan tertutup?

Mario Lemina, gelandang Galatasaray, menanggapi sindiran Lamine Yamal, bintang Barcelona, setelah laga yang mempertemukan kedua tim di Liga Champions, dengan pesan bernada bersahabat, jauh dari suasana provokasi yang mewarnai momen sebelum pertandingan.

Lemina mengunggah melalui akun "Story Instagram" miliknya sebuah foto yang memperlihatkan putranya bersama Lamine Yamal setelah pertandingan, dan menulis: "Tentu saja aku mengenalmu, dan anakku sangat mengagumimu".

Respons pemain Galatasaray itu muncul setelah Yamal mengunggah fotonya saat memegang trofi pemain terbaik pertandingan, dan menulis: "Apakah dia mengenalku sekarang?", sebagai sindiran terhadap pernyataan Lemina sebelumnya yang mengatakan bahwa ia tidak mengenal bintang Spanyol tersebut, dan bahwa ia hanya mengenal Leroy Sane.

Yamal sebelumnya memainkan peran penting dalam kemenangan Barcelona atas Galatasaray dengan skor 4-1, setelah menciptakan dua assist hanya dalam waktu 3 menit di awal babak kedua, sehingga ia meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan dan kembali membawa pernyataan lama Lemina ke permukaan.

Sementara Yamal memilih menjawab di atas lapangan lalu melalui media sosial, respons terakhir Lemina datang dengan nada bersahabat, memanfaatkan kekaguman putranya terhadap bintang Barcelona untuk mengakhiri perdebatan itu dengan cara yang berbeda.




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