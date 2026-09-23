Real Madrid kembali dari periode jeda internasional dengan dua pertandingan beruntun di kandang sendiri, "Santiago Bernabeu", dan target pelatih Los Blancos, Jose Mourinho, adalah mencapai El Clasico melawan Barcelona tanpa kehilangan poin lagi.

Setelah berakhirnya periode jeda internasional, Real Madrid akan memainkan dua laga di kandang sendiri di ajang La Liga menghadapi Villarreal dan Sevilla, sebelum menjalani laga El Clasico di Stadion Camp Nou, pada 25 Oktober mendatang.

Real Madrid menempati peringkat keempat di klasemen La Liga dengan koleksi 15 poin, terpaut 6 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen setelah meraih nilai sempurna dalam 7 pekan pertama.

Stadion Santiago Bernabeu menjadi benteng yang tak tertembus dalam banyak pertandingan musim lalu, di mana Real Madrid menang dengan persentase 84% dari pertandingan kandangnya di liga; yakni 16 pertandingan dari total 19.

Meski musim ini masih di awal, anak-anak asuh Mourinho telah memulai musim ini dengan meletakkan fondasi yang diperlukan untuk menjadikan Stadion Santiago Bernabeu sebagai pusat perolehan poin, di mana hingga kini mereka telah meraih 3 kemenangan beruntun (4-1 atas Real Sociedad, 4-0 atas Malaga, dan 4-1 atas Rayo Vallecano).

Selain itu, Real Madrid menampilkan permainan sepak bola yang memukau di beberapa periode pertandingan tersebut, tetapi kekuatan yang paling menonjol bukanlah pada gaya bermain mereka, melainkan pada kemampuan mencetak gol mereka: 12 gol yang mereka cetak di kandang sendiri berbanding hanya enam gol di luar kandang, yang menguatkan klaim tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh surat kabar "AS".

Terkait gol yang kebobolan, kiper asal Belgia Thibaut Courtois lebih unggul di kandang sendiri, di mana ia hanya kebobolan dua gol, sedangkan di luar kandang, jumlah ini berlipat tiga kali menjadi enam gol, dan salah satu penyebab utamanya adalah jumlah tembakan yang diizinkan untuk lawan.

Perbandingan dari segi total tembakan ke gawang sangat berdekatan: 42 tembakan di kandang (14 tembakan per pertandingan) dan 47 tembakan di luar kandang (11,7 tembakan per pertandingan), namun demikian, perbedaannya terletak pada tembakan tepat sasaran: 11 tembakan di Stadion Santiago Bernabeu (3,7 tembakan per pertandingan) dan 20 tembakan di luar kandang (5 tembakan per pertandingan), yang menunjukkan bahwa Real Madrid kebobolan gol jauh lebih banyak di luar kandang.

Dan jika kita melihat total tembakan per pertandingan, kita mencermati bahwa perbedaannya tidak terlalu jelas (21 tembakan di kandang berbanding 17,2 tembakan di luar kandang), tetapi yang menarik perhatian adalah efektivitas tembakan-tembakan tersebut: di Stadion Santiago Bernabeu, rata-rata jumlah tembakan tepat sasaran mencapai 10 tembakan, sementara angka ini turun menjadi 5,7 tembakan di luar kandang.

Inilah tepatnya yang diharapkan Mourinho untuk dimanfaatkan dalam dua pertandingan mendatang melawan Villarreal dan Sevilla, dan pelatih Real Madrid ini bertujuan untuk mencapai El Clasico dengan catatan sempurna di kandang sendiri, sehingga memungkinkannya menghadapi Barcelona yang akan menjamu Getafe dan bertandang ke Stadion La Cartuja menghadapi Real Betis, stadion tempat Real Madrid menyia-nyiakan tiga dari enam poin yang memisahkannya dari pesaing utamanya.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora



