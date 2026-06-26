Kata-kata pedas setelah pertandingan Belanda - Tunisia: 'Hanya sekumpulan amatir... Tidak layak ditonton!'

Hans Kraay junior cukup optimis terhadap penampilan tim nasional Belanda pada Kamis malam. Setelah unggul 2-0 dengan sangat cepat, Oranje tidak lagi mengalami kesulitan melawan Tunisia dan akhirnya dinobatkan sebagai juara grup berkat kemenangan 3-1.

Berkat kemenangan yang relatif mudah ini, Oranje kini bersiap menghadapi laga sistem gugur melawan Maroko, yang finis sebagai runner-up di grupnya, di bawah Brasil. Pemenang dari pertandingan tersebut akan berhadapan dengan Kanada atau Afrika Selatan di babak 16 besar dalam perebutan tiket ke perempat final.

Setelah pertandingan, program “WK Praat” dari ESPN membahas secara mendalam kemenangan timnas Belanda. Kraay junior menyebutnya sebagai “kemenangan biasa, dengan beberapa pemain bagus”. Analis tersebut menyebut Denzel Dumfries dan Brian Brobbey sebagai contohnya.

“Setelah melawan Jepang, dia benar-benar menemukan ritme permainannya sendiri dengan umpan silangnya yang keras,” kata Kraay junior mengenai bek kanan yang (segera) akan bergabung dengan Real Madrid. Berkat umpan silang seperti itu dari Dumfries, Oranje sudah unggul dalam waktu 2,5 menit. Ellyes Skhiri mencetak gol bunuh diri dari umpan tajam Dumfries, tepat sebelum Brobbey sempat menyelesaikannya.

“Brobbey juga memberikan kesan yang baik,” lanjut Kraay junior. “Dia membantu timnas Belanda, terutama saat menghadapi tim-tim yang sangat defensif. Sangat menyenangkan bisa mengoper bola kepadanya. Dan saya hampir tidak mendengar siapa pun membicarakan fakta bahwa permainannya kini jauh lebih dalam.”

Perez ingin memberikan catatan tambahan terkait kemenangan timnas Belanda: Tunisia bukanlah tolok ukur yang terlalu baik, menurutnya. “Pertandingan seperti hari ini pada dasarnya adalah pertarungan antara profesional melawan amatir,” kata analis asal Denmark itu.

Tim dari Afrika Utara itu, yang pulang tanpa poin dan tanpa prestasi, tidak benar-benar meninggalkan kesan yang baik padanya. “Pertandingan persahabatan, seolah-olah klub Eredivisie bermain melawan VV Spanbroek. Cara kiper itu bereaksi dan cara para pemain bergerak… itu benar-benar amatir. Tidak layak untuk ditonton.”