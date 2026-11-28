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Bek Chelsea asal Prancis, Wesley Fofana, menjadi sasaran cemoohan dan nyanyian bernada marah dari suporter timnya sendiri pada malam kelam yang ia alami saat Chelsea kalah 2-3 dari Nottingham Forest.

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Hal itu terjadi setelah Fofana menyebabkan penalti dan ditarik keluar, hanya beberapa hari setelah memicu kontroversi lewat pernyataan memalukan kepada media.

Menurut surat kabar Inggris The Sun, pelatih Chelsea Xabi Alonso terpaksa meminta suporter untuk mendukung bek asal Prancis tersebut, setelah sang pemain menyebabkan penalti dalam laga yang digelar di City Ground, sebelum sang pelatih memutuskan menggantinya dalam kekalahan terbaru timnya.

Fofana menjalani awal musim yang sangat sulit di Stamford Bridge dan menuai kritik tajam setelah baru-baru ini tampil dalam sebuah wawancara media yang tidak mendapat izin, di mana ia menertawakan kegagalannya mengeksekusi penalti saat melawan Liverpool.

Meski Fofana kemudian meminta maaf atas pernyataannya, suporter Chelsea belum siap memaafkannya dalam laga melawan Nottingham Forest.

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Para pendukung tim asal London yang datang untuk mendukung timnya sudah menunjukkan kemarahan sejak awal, dengan bek berusia 25 tahun itu dicemooh dan diejek setiap kali menyentuh bola.

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Suporter juga melontarkan berbagai nyanyian bernada menghina kepadanya, dan sebagian dari mereka meneriakkan: "Pergilah, Fofana, kamu tidak diterima di sini".

Sebagian lainnya meneriakkan nyanyian yang lebih kejam: "Pergilah, Fofana, kamu akan selalu buruk".

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Penderitaan Fofana, Alonso, dan suporter Chelsea di tribun semakin bertambah setelah penyerang Nottingham Forest Igor Jesus berhasil membawa tuan rumah unggul cepat pada menit kelima, lewat tembakan langsung yang membentur kakinya sebelum bersarang di gawang.

Situasi kian memburuk selepas jeda, ketika bek asal Prancis itu gagal mengantisipasi umpan panjang biasa, sehingga bola melewati kepalanya dan jatuh ke kaki mantan rekan setimnya, Liam Delap.

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Fofana bergegas kembali untuk mencoba menghentikan sang penyerang, tetapi ia melakukan tekel sembrono yang menjatuhkan Delap, sehingga wasit menunjuk titik putih untuk tuan rumah dan memberi mereka peluang menggandakan keunggulan.

Morgan Gibbs-White sukses mengeksekusi penalti tersebut, sementara Alonso segera mengganti Fofana nyaris tak lama setelah insiden itu.

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Saat bek asal Prancis itu meninggalkan lapangan untuk digantikan Levi Colwill, nyanyian bernada menghina menggema dari suporter Chelsea, yang menyebutnya dengan kata-kata kasar.

Alonso menegaskan bahwa ia tidak berbicara dengan Fofana di ruang ganti seusai laga, tetapi di saat yang sama ia menekankan bahwa sang pemain perlu mendapat dukungan.

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Pelatih Chelsea itu berkata: "Kami harus mendukung semua orang karena kami membutuhkan setiap individu. Kami membutuhkan suporter dan seluruh pemain, dan kami harus tetap bersatu, jika tidak, keadaan akan semakin rumit".

Ia menambahkan: "Kami harus bersatu padu. Setiap orang yang ada di ruang ganti, setiap pemain di tim, adalah bagian yang kami butuhkan".

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Ia melanjutkan: "Kami harus saling membantu dan melewati fase ini bersama-sama. Kami tidak akan meninggalkan siapa pun".

Ketika ditanya apakah reaksi suporter akan membuatnya sulit memainkan Fofana sebagai starter lagi, Alonso menjawab: "Saat ini saya memikirkan apa yang terjadi setelah pertandingan, dan untuk laga-laga berikutnya, kita lihat saja nanti".

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Dengan hasil ini, Chelsea menelan kekalahan ketiga beruntun di Liga Primer Inggris, setelah takluk dari Sunderland dan Leeds, sebelum kekalahan terbaru dari Nottingham Forest.