Kasus pencoretan Benzema belum ditutup: Deschamps dari timnas Prancis ke meja hijau

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mantan pelatih Prancis menolak melepaskan haknya

Iklan

Beberapa hari setelah meninggalkan timnas Prancis, nama mantan pelatih kepala Les Bleus, Didier Deschamps, kembali mencuat, namun kali ini dalam sebuah kasus kontroversial yang berlanjut sejak Piala Dunia 2022, dengan latar belakang keputusan mengeluarkan Karim Benzema dari skuat Prancis saat itu, setelah ia mengalami cedera.

Pada waktu itu, diumumkan bahwa Benzema mengalami cedera otot, dalam sesi latihan timnas Prancis di Doha beberapa hari sebelum Piala Dunia dimulai, sehingga Deschamps mengeluarkannya tanpa menggantinya dengan pemain lain.

Keputusan yang tampak wajar dari sisi pelatih kepala Les Bleus, tetapi jurnalis terkenal Daniel Riolo menafsirkannya dengan cara lain, dan menyerang Deschamps, dengan menganggap bahwa itu hanyalah alasan "palsu" untuk menjauhkan mantan bintang Real Madrid itu dari timnas.

Kemudian jurnalis tersebut saat itu meningkatkan intensitas serangannya dengan mengingatkan bahwa sejarah mencatat kehadiran nama Deschamps dalam "hal-hal yang mencurigakan" seperti kasus Valencia-Marseille, dan krisis doping Juventus.

Iklan Iklan

Sebaliknya, Deschamps merasa terganggu oleh serangan ini dan memutuskan untuk menuntut Riolo dengan tuduhan pencemaran nama baik, pada November 2025. Sidang pemeriksaan berlangsung dalam hari yang penuh ketegangan, dihadiri oleh Deschamps, dokter timnas Prancis Franck Le Gall, dan petugas keamanan timnas Mohamed Senhadji sebagai saksi, sebelum pengadilan menyatakan Riolo tidak bersalah dua bulan kemudian.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ITA UEFA Nations League A 14.45 FRA

Dalam putusannya, Kamar Ketujuh Belas Pengadilan Banding Paris menyebut adanya "keinginan Riolo untuk mencemarkan reputasi", namun menganggap pernyataan-pernyataannya "tidak adil, tetapi bukan pencemaran nama baik".

Keputusan ini dinilai ambigu oleh Deschamps dan kuasa hukumnya Isabelle Wekstein, sehingga pelatih Prancis itu memutuskan pada hari yang sama untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

Iklan

Konfrontasi hukum baru antara Deschamps dan jurnalis RMC Daniel Riolo akan digelar pada awal tahun depan, setelah Pengadilan Banding Paris memutuskan untuk melimpahkan kasus tersebut ke sidang banding dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Kuasa hukum Riolo (Laurent Merlet) menegaskan kepada surat kabar Le Parisien bahwa Daniel Riolo akan diadili dalam sidang banding dengan tuduhan pencemaran nama baik pada 13 Januari 2027.